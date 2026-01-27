Zaustavili ih 'policajci' na autocesti. Nekoliko minuta kasnije ostali bez 10.000 eura

Na autocesti A2 u Njemačkoj ponovno se pojavila prijevarna shema koja zvuči kao jedna od epizoda naših regionalnih serija, ali je ovoga puta dvoje ljudi stajala 10.000 eura. Kod Peinea, nedaleko Hannovera, nepoznati počinitelji su se lažno predstavljali kao policajci i tijekom lažne kontrole opljačkali vozače koji su putovali Njemačkom.

Kako je priopćila policija iz Braunschweiga, sve se dogodilo u ponedjeljak navečer. Prevaranti su se kretali u srebrnom Volkswagen Passatu, a na meti su im bili vozači koji su, kako se kasnije ispostavilo, savršeno odgovarali njihovom „profilu žrtve“. Nakon što su primijetili vozilo s kojim su se htjeli obračunati, pokazali su policijsku palicu i signalizirali vozaču da se zaustavi na odmorištu Röhrse-Nord.

Na parkiralištu je uslijedila uvjerljiva gluma. Dvojica muškaraca bila su odjevena u policijske uniforme, s oznakama koje su nalikovale službenima, a navodno su pokazali i iskaznice. Sve je izgledalo kao rutinska kontrola – dokumenti, nekoliko pitanja, kratki razgovor. Zatim su se raspitali koliko gotovine putnici imaju kod sebe. Pod izlikom da moraju provjeriti autentičnost novčanica, zatražili su da im se novac preda. U trenutku kada su dobili gotovinu, „policajci“ su se brzo udaljili s parkirališta i nestali u nepoznatom smjeru.

Prema policijskim informacijama koje prenosi Fenix-magazin , žrtve su bili državljani Bugarske koji su u Njemačku doputovali kako bi kupili automobil. Glasnogovornica policije izjavila je za portal t-online da se radi o već poznatoj metodi prijevare. Sličan slučaj zabilježen je još u prosincu prošle godine, također na autocesti A2, što dodatno zabrinjava istražitelje.

Policija upozorava da počinitelji ciljano biraju vozila sa stranim registarskim oznakama, osobito ona s praznim prikolicama za prijevoz automobila. „Po tome prepoznaju svoje žrtve“, navela je glasnogovornica. Svjedoci su dodatno otežali potragu – registarska oznaka vozila kojim su se prevaranti koristili bila je prekrivena snijegom i nečitljiva. Protiv dvojice nepoznatih muškaraca pokrenut je kazneni postupak, a policija nastavlja istragu i apelira na vozače da budu iznimno oprezni te da policijske kontrole prihvate isključivo od jasno označenih službenih vozila.