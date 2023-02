Mladima povrat ako njihov poslodavac ne duguje porez i ako zarade više od 5000 kn bruto

Zadnji dan veljače uobičajen je rok u kojemu obveznici poreza na dohodak moraju predati godišnju poreznu prijavu. Podnošenje prijava godinama nije masovna pojava, nakon što je Boris Lalovac kao ministar financija obvezao poreznu administraciju da porez na dohodak sravnjuje i obračunava po službenoj dužnosti. Dakle, velika većina građana ne mora razmišljati o rokovima, niti skupljati papire o plaćama i dohocima. No, obveza podnošenja godišnje prijave zadržala se za obrtnike, samostalne profesije, sve koji vode poslovne knjige, ali i obveznike koji ostvaruju dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije, pomorce u međunarodnoj plovidbi te osobe koje primaju neki inozemni honorar ili dohodak ako ranije nisu izvjestili poreznu upravu o tome. Osim poštom ili osobno, prijave se mogu podnijeti i putem sustava e građani, odnosno e porezna. Povrat poreza stiže u svibnju.

Lani je pravo na povrat poreza ostvarilo oko 670 tisuća građana kojima je država vratila 1,7 milijardi kuna, tako da bi i ove godine na račune građana mogao sjesti jednak iznos, oko 230 milijuna eura! Svake se godine za oko stotinjak tisuća građana, mahom u poslovnim vodama, utvrdi obveza doplate koja se provodi u kolovozu. Većina povrata stiže osobama koji žive na potpomognutim područjima, ima slučajeva da su ljudi bili dugo na bolovanju, da nisu iskoristili sve porezne olakšice koje su mogli i slično.

Mladi zaposlenici u dobi do 30 godina velika su skupina dobitnika, a Porezna uprava očekuje da će ove godine njih oko 153 tisuće dobiti oko 90 milijuna eura preplaćenog poreza. Svi zaposleni u dobi do 25 godina u cijelosti su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, dok će generacije koje su lani imale 25 do 30 godina dobiti polovicu plaćenog poreza.

Povrat poreza stići će samo onima čije su plaće bile veće od 5 tisuća kuna bruto, odnosno čije su plaće bile dovoljno velike da se oporezuju. Prošle godine prosječni se povrat poreza za mlade kretao oko 4400 kuna, a ako bude slično kao lani, ove će biti oko 600 eura. Da bi mladi ljudi dobili povrat njihov poslodavac ne smije biti porezni dužnik prema državi.

Za razliku od dosadasnje prakse oko podnosenja prijave poreza, Porezna uprava ce u 2016. godini primijeniti poseban postupak utvrdjivanja godisnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu za porezne obveznike. Poseban postupak ustvari znaci da vecina poreznih obveznika nema obvezu samostalno, do kraja veljace, predavati godisnju poreznu prijavu, vec obracun za njih automatski rade poreznici.

Poreznoj se upravi moraju javiti, odnosno predati Obrazac ZPP-DOK za priznavanje prava u posebnom postupku i svi građani koji su tokom godine imali neke promjene vezane uz uzdržavane članove obitelji, bilo da odjave djecu koja su završila škole i zaposlili se, bilo da prijave članove obitelji koji su ostali bez posla.

Studenti i ostali uzdržavani članovi obitelji ostaju porezna olakšica ako su lani zaradili do 24 tisuća kuna (ove godine do 3185,35 eura). Strancima koji su tijekom 2022. radili u Hrvatskoj godišnji porez na dohodak ne obračunava se po službenoj dužnosti, tako da oni neće dobiti povrat poreza ako ga sami ne zatraže u poreznoj upravi prema mjestu privremenog boravka.

