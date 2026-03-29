Teška prometna nesreća kod Sinja: Sletio s automobilom i udario u nasip, vozač poginuo

U Glavicama je smrtno stradao vozač. "Na makadamskom putu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač izgubio nadzor nad osobnim vozilom uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila i udara u nasip", stoji u priopćenju PU Splitsko-dalmatinske. Nesreća se dogodila večeras oko 21:10 u Glavicama, a vozač je na mjestu smrtno stradao. Mjesto prometne nesreće je osigurano i obavit će se očevid, naveli su iz policije.