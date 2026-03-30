POLITIČKI SAVEZ

Plenković i Vuletić o suradnji HDZ-a i HSS-a: Njegujemo zajedničke vrijednosti

Đurđa Beraković/Hina
30.03.2026.
u 18:36

U izaslanstvu HSS-a bili su zamjenik predsjednika Zlatko Fumić, potpredsjednici Ivo Zrilić, Antonio Babec i Dražen Čvek te glavni tajnik Mario Vlahović.

Izaslanstva HDZ-a i HSS-a, pod vodstvom predsjednika dviju stranaka, Andreja Plenkovića i Darka Vuletića, održali su u ponedjeljak sastanak o političkoj suradnji u daljnjem razdoblju, te istaknuli da dvije stranke njeguju zajedničke vrijednosti.

Sastanak vodstva HDZ-a i HSS-a o političkoj suradnji i programskim prioritetima održan je "na osnovama programskih i svjetonazorskih bliskosti", priopćeno je iz HDZ-a gdje je sastanak i održan. Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković još jednom je čestitao na izboru novom predsjedniku Hrvatske seljačke stranke Darku Vuletiću, kao i novoizabranom vodstvu, zaželjevši im puno uspjeha u radu.

Ponovio je svoje stajalište da se prirodna politička pozicija i HDZ-a i HSS-a nalazi na desnom centru, u okviru kojeg dvije stranke njeguju domoljubne, demokršćanske i narodnjačke vrijednosti. Predsjednik HSS-a Darko Vuletić naveo je političke i programske prioritete u nadolazećem razdoblju, naglasivši da će HSS ostati vjeran svojoj tradiciji i vrijednostima, ali i spreman odgovoriti na suvremene izazove.

Istaknuo je da je HSS donio političku odluku o ponovnom aktiviranju svog članstva u okviru Europske pučke stranke (EPP). Na sastanku se razgovaralo o gospodarskim, energetskim i sigurnosnim posljedicama rata na Bliskom istoku, mjerama koje je Vlada poduzela za zaštitu hrvatskih građana i gospodarstvenika, kao i daljnjim aktivnostima Vlade za potporu razvoju poljoprivrede i postizanju samodostatnosti u proizvodnji hrane.

"U neizvjesnim globalnim okolnostima, parlamentarna većina, koja je politički stabilna, odlučna je očuvati socijalnu koheziju i parlamentarna većina, koja je politički stabilna, odlučna je očuvati socijalnu koheziju i pretpostavke za nastavak gospodarskog razvoja", stoji u priopćenju.

Na sastanku su sudjelovali i zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, potpredsjednica HDZ-a Zdravka Bušić, međunarodni tajnik HDZ-a, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glasnogovornik Vlade Marko Milić i predstojnica ureda predsjednika HDZ-a Marijana Balić.

U izaslanstvu HSS-a bili su zamjenik predsjednika Zlatko Fumić, potpredsjednici Ivo Zrilić, Antonio Babec i Dražen Čvek te glavni tajnik Mario Vlahović.
FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
1/32
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
19:07 30.03.2026.

HSS se vraca kuci.

