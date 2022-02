Mladen Karlić ponovno izabran za predsjednika Gradskog vijeća Vinkovaca

Nakon što je prije nekoliko dana ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća Vinkovaca podnio Vedran Čuljak, koji je to obrazložio poslovnim obvezama, na današnjoj sjednici Vijeća na tu dužnost je izabran bivši gradonačelnik Vinkovaca i saborski zastupnik Mladen Karlić.

On je i u prošlom sazivu Gradskoga vijeća obnašao dužnost predsjednika. Povodom prijedloga da Karlić, koji je u pet mandata za redom bio gradonačelnik Vinkovaca, postane predsjednik Gradskoga vijeća uslijedila je žustra rasprava tijekom koje su oporbeni vijećnici protivili ovom izboru.

- Mogli ste predložiti bilo koga, a vi ste predložili čovjeka koji dok je bio gradonačelnik za Vinkovce nije napravio ništa. Niste odabrali boljeg od Vedrana Čuljka nego lošijeg - rekao je vijećnik SDP-a Damir Rijmac.

Oštar je bio i vijećnik Živog zida Goran Kajkić koji je rekao kako je ovaj prijedlog politika HDZ-a koju viđamo već 20 godina i da on nije iznenađen.

- Najavljivali ste u kampanji kako će to biti neki novi HDZ. A ovo je sve samo ne to. To su stari kadrovi koji se samo izmjenjuju na pozicijama. Prevarili ste birače - istakao je Kajkić.

Na račun Karlića mogle su se čuti primjedbe i da kao višegodišnji gradonačelnik i sada saborski zastupnik u Vinkovce nije donio niti jedan projekt, a i da sada u Hrvatskom saboru uglavnom šuti i ne javlja se za riječ.

Obrazlažući prijedlog da Karlić postane predsjednik Gradskoga vijeća gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, koji je i predsjednik GO HDZ-a, rekao je kako je kod ovoga prijedloga presudilo višegodišnje političko iskustvo Karlića.

- HDZ nosi odgovornost za razvoj Vinkovaca već 30 godina, a koliko nam Vinkovačani vjeruju pokazuju rezultati svih dosadašnjih izbora na kojima je HDZ uvijek pobjeđivao. Kada ovako govorite, govorite protiv 60 posto građana Vinkovaca – istakao je Bosančić.

Nakon izbora, što nije dolazilo u pitanje s obzirom na omjer snaga u Gradskom vijeću, Karlić se zahvalio na ukazanom povjerenju podsjećajući kako je dužnost gradonačelnika Vinkovaca obnašao 20 godina.

- Da nisam valjao, kako tvrdite, ne bi me valjda građani birali toliko puta – rekao je Karlić.