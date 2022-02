U Vinkovcima otvorena Ispostava HAMAG - BICRO

U prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vinkovci Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je osmu po redu ispostavu u okviru druge faze projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a“ – BOND 2. Cilj projekta BOND je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

- Agencija HAMAG-BICRO pozicionirala se kao središnja institucija za sve mikro, male i srednje poduzetnike kojima je potrebna financijska podrška, od financiranja same ideje, preko razvoja i komercijalizacije proizvoda ili usluge, pa sve do izlaska na domaće i strano tržište. Kako bi osigurali stabilan razvoj cjelokupnog gospodarstva u svim dijelovima Republike Hrvatske jednako, započeli smo s projektom decentralizacije, čija se realizacija konkretno ogleda u otvaranju ispostava u svim županijama. U tome nam uvelike pomažu resorno ministarstvo, lokalni partneri županije i gradovi te lokalne razvojne agencije i inkubatori te im na tome zahvaljujem. Danas u vašem gradu i vašoj županiji otvaramo našu osmu ispostavu te se nadam da će poduzetnici na najbolji mogući način iskoristiti sve mogućnosti koje im budu na raspolaganju. Agencija HAMAG-BICRO do sada je u Vukovarsko-srijemskoj županiji potaknula gotovo 636 milijuna kuna investicija, kroz više od 530 poduzetničkih ugovora, čime je stvoren preduvjet za otvaranje 720 novih radnih mjesta – rekao je predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec.

Gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić kazao je kako vjeruje da će otvaranjem ureda HAMAG-BICRO-a u Vinkovcima poduzetnici ostvarivati još bolju suradnju s ovom agencijom i dodatno unaprijediti svoje poslovanje.

- Napominjem kako i naše poduzetničko-potporne institucije (VIA i Tehnološki park s Poduzetničkim inkubatorom) stoje na raspolaganju našim poduzetnicima u svim sferama i ciklusima njihova poslovanja. Siguran sam i kako će buduće proširenje zone Zalužje biti dodatan impuls za razvoj gospodarstva kako u našem gradu, tako i u našoj županiji - rekao je Bosančić.

Župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić kazao je kako ga veseli otvorenje Ispostave Agencije.

- U svom mandatu stavio sam naglasak na razvoj malih gospodarstava i malog poduzetništva te pomoći poduzetnicima za uvođenje inovacija i investicija u tom sektoru. Smatram kako će njeno otvorenje u našoj županiji doprinijeti razvoju mreže poduzetničkih potpornih institucija – rekao je Dekanić.