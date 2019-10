Mlađanova poznanica: Znala sam da se ženi, uvjerena sam da nije više što je nekad bio

Zagrepčanka Pavica Jurić Rašić (59) jedna je od rijetkih koja je bila u kontaktu s ubojicom Srđanom Mlađanom koji služi kaznu za ubojstvo troje ljudi, a čije je vjenčanje zaintrigiralo javnost.

Ona je s pokojnim suprugom Matom Jurićem u zatvoru posjećivala Srđana Mlađana te je uvjerena kako je on danas 'novi čovjek'.

– Nisam bila kod Srđana već nekoliko godina, no suprug i ja smo ga posjećivali u zatvoru više od šest i pol godina. Ostali smo u kontaktu i redovito si pisali. Znala sam da se ženi jer mi je to u srpnju rekla njegova mama, a i on sam mi je poslao pismo u rujnu kako bi me obavijestio – ispričala je Pavica za 24 sata.

Ona kaže da je sramotno što mu nisu dopustili intimni prostor s novopečenom suprugom.

– To što nije reagirao niti im se suprotstavio dokazuje da nije više što je bio – uvjerena je ona.

S Mlađanom se počela 'družiti' 2008. godine. O njoj je pisao i Večernji list za koji je ispričala kako je ubojicama u Lepoglavi poklanjala knjigu dr. Tomislava Ivančića "Dijagnoza duše i hagioterapija" koja je i njoj samoj pomogla da se 'vrati iz mraka života i pronađe smisao'.

– Mislili smo da nas neće primiti, no ipak jest. Ušli smo u sobu u kojoj je bio običan stol sa stolcima. Sjeli smo s jedne strane, a on nasuprot nama. Uz nas su bila dva zatvorska čuvara. Pružila sam mu knjigu, koju je on sa zanimanjem uzeo i počeo listati. Pitao nas je zašto smo došli k njemu kad ga jedva i roditelji posjećuju dvaput na godinu. Rekli smo mu da u njemu vidimo svoju djecu – prisjetila se prvog susreta s Mlađanom.

Srđanov otac Mladen nije pak bio raspoložen za novinare.

– Tko ste vi? Što hoćete? Gubite se! Jeste li me čuli?! Maknite se, zvat ću policiju – rekao je novinarima 24 sata koji su pokušali razgovarati s njim.