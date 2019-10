EKSKLUZIVNO Razgovor s Mlađanovom suprugom: Uzet ću njegovo prezime i čekati ga

Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike trinaest godina... Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo... Ne da mi se pričati o sebi, ništa ne koristi, sve je već zapisano u papirima. Čekam robiju i gotovo... Ljut sam na sebe jer su me uhvatili... Nisam tako planirao...

Zborio je tako Srđan Mlađan (38), čovjek koji se prije svoje 22. godine mogao “pohvaliti” s tri ubojstva, te koji je zbog toga u medijima prozvan Sisačkim monstrumom. Gore navedeno zabilješke su iz njegovih razgovora s psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava koje je počinio, te tijekom suđenja na kojima je osuđen na višegodišnji zatvor.

Presuda za posljednji zločin koji je počinio - kada je u veljači 2002. na vikend izlasku iz zatvora opljačako banku, oteo troje ljudi koje je pet sati držao taocima te ubio policajca Miljenka Vrankovića Kinga - postala mu je pravomoćna u studenom iste godine. Bio je osuđen na 15 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna koju je mogao dobiti kao mlađi punoljetnik, s obzirom na to da u vrijeme počinjena tih zlodjela nije imao punu 21. godinu. Nakon tih zločina Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora Kaznionice u Lepoglavi, a sve to vrijeme primao je pisma svojih obožavatelja. Među tim obožavateljima bila je i Elia Molnar (20), s kojom se u zatvoru nedavno vjenčao.

Znali smo što nas čeka

– Srđan i ja smo znali i bili spremni na to da će naše vjenčanje izazvati veliki interes javnosti, i zato smo se prije nego smo stupili u brak dogovorili kako medijima nećemo odavati nikakve intimne detalje iz našeg odnosa. Pod velikim sam stresom danas jer novinari zovu cijeli dan, ali opet si mislim, bolje i da mene ovako gnjave nego Srđana ili njegovu familiju. Vidjela sam da vaši kolege svašta pišu, a neke stvari uopće nisu provjerili.

Na primjer, nije istina da radim u agenciji za nekretnine, završila sam trgovačku školu i radim u jednom dućanu, a isto tako nije istina niti da sam ja donosila prstenje u kaznionicu na vjenjačnje. Jedina istina je da sam sada njegova supruga, i da kao takva imam pravo posjećivati ga dva puta mjesečno i da smijemo telefonirati, a sva ta prava ću i koristiti. Trenutno smo u procesu sređivanja nekih papira kako bi mogla uzeti njegovo prezime, a kada se ova medijska hajka oko svega smiri nastavit ću komunicirati sa suprugom i čekati da izađe iz zatvora. I on i ja znamo da ćemo jednom živjeti kao normalan par - kazala nam je u telefonskom razgovoru Mlađanova supruga Elia Molnar zbog koje je Mlađan ponovo dospio na novinske naslovnice. A na njima je prvi puta završio zbog toga jer je s nepunih 16 godina, 19. siječnja 1997. iz automatske puške pucao u portirnicu sisačke tržnice u kojoj je sjedio Josip Martinić.

On je tada imao sreće te je preživio, no takve sreće nije bila Elizabeta Šubić, sisačka gimanzijalka koju je Mlađan ubio 3. siječnja 1998. Ispalio joj je hitac u potiljak, dok je na stubištu škole čekala dečka. Svega 46 dana kasnije, Mlađan je pucao u glavu Petra Jančića, čovjeka kojeg nije poznavao. Baš kao što nije poznavao ni Elizabetu Šubić. Uhićen je svibnju 1998., a policija je do njega došla slučajno. Istraživali su tko je orobio poslovnicu Sisačke banke i trag ih je odveo do Mlađana. Ispostavilo se da je iz banke odnio oko 134.000 kuna. Kada se otkrilo i da on stoji iza ubojstva, policija je doznala da je obožavao gledati film “Rođeni ubojice” te da je u njemu našao “inspiraciju” za zločine koje je počinio. Zbog tih zločina je kao maloljetnik osuđen na maksimalnih 10 godina zatvora, a sucu koji mu je izrekao presudu, poručio je: Vidimo se u paklu. Dosuđenu kaznu izdržavao je u maloljetničkom zatvoru u Požegi, a zbog uzornog ponašanja dobio je pravo na korištenje slobodnih vikenda.

Tijekom jednog takvog vikenda opljačkao je banku, ubio policajca i oteo tročlanu obitelj. Policiji se predao gol do pasa, a zbog novih zločina osuđen je na 15 godina zatvora. Dosuđenu kaznu dugo vremena je izdržavao na posebnom sigurnosnom odjelu, a među zatvorskom populacijom zbog svojih zločina postao je “legenda”. Ni obožavatlji ga po svemu sudeći nisu zaboravili, a jedna od tih obožavateljica, koju je prvi put vidio na vjenčanju, sada mu je postala i supruga.

Njihovo nesvakidašnje vjenčanje zaista je bizaran događaj, ali u svjetskim okvirima nije toliko rijedak slučaj, navodi psihijatar dr. Herman Vukušić. U Americi se događa gotovo redovito, a korelacija postaje pozitivna s medijskom eksponiranošću osobe koja je počinila zločin.

Društveni mediji kao obrazovanje

– Teško mi je govoriti o psihopatologiji jer bih kršio etiku, ali ću svakako reći da se takve situacije ne dešavaju u emotivno zrelim uvjetima, znači osoba koja ima određenu razinu zadovoljavajuće emotivne zrelosti s obzirom na svoju dob i svoju psihosocijalnu okolinu, ne bi ušla u brak s kriminalcem odnosno osuđenikom za najteže krvne delikte – kaže dr. Vukušić. Mnogi će reći da se ovakve stvari kod nas ranije nisu događale i da smo ih viđali samo u američkim trilerima, gdje najgori ubojice u zatvoru dobijaju hrpe pisama od “zaljubljenih” djevojaka i žena, i u pravu su. Jer, u eri interneta i, pogotovo, društvenih mreža, i u Hrvatskoj dolazi do utjecaja medija i influensera na pojedince, koji nadomještaju nedobijenu pažnju u životu približavanjem medijski eksponiranima.

– Ovo s Mlađanom nije me iznenadilo jer mi smo u situaciji da nam društvene mreže i influenseri preuzimaju ulogu obrazovnog sustava, obitelji i društva u cjelini, što nije dobro – naglašava psihijatar. Paralela se može donekle povući sa slučajevima u kojima su djevojke iz europskih zemalja koje su, u potrazi za vlastitim identitetom, odlazile s pripadnicima ISIL-a također pod utjecajem društvenih mreža i predodžbi koje se tim putem stvaraju. Neki od najgorih serijskih ubojica bili su obiteljski ljudi, podsjeća dr. Vukušić, a mi ne znamo što je u pismima koje su razmjenjivali i bez obzira na zločine koje je osoba počinila, u svojoj je korespodenciji s nekim mogla biti potpuno drugačija.