Mještani Jelenja u kojem je poginuo Dorian tvrde: Sajla je u šumi već dugo, ali nikad prije u razini glave

Tragedija koja se dogodila na području Jelenja u kojoj je 21-godišnji Dorian Semion Valentić poginuo vozeći se na motoru kroz šumski put u mjestu Lukeži, ledi krv u žilama i danima nakon strašnog događaja. Dorian je, vozeći se s prijateljem po šumskom putu, naletio na sajlu razvučenu među drvećem koja ga je teško ozlijedila. Njegov je prijatelj vozio ispred njega i u zadnji je čast uočio sajlu i spustio glavu, te je prošao, no Dorian nije bio te sreće. Iako je hitna pomoć ubrzo pozvana, nažalost, nije mu bilo spasa.

Tko je postavio?

Strašno je što neki ljude rade, pa to je za najveću moguću kaznu da netko svjesno postavi sajlu u razinu nečije glave. Pa to je kao da želiš nekoga ubiti. Strašno što se događa. Pa, što je vrijedno ljudskog života, nekoliko metara drva koje netko štiti, razrovani šumski put, što? Tko sada može imati ljudski život na duši? – pitaju se očajni sumještani koji ne mogu vjerovati što je zadesilo mladića. Nadaju se da će policija i sudstvo čitav slučaj riješiti na način da izrečena kazna dovede do toga da tako nešto više nikada nikome neće pasti na pamet, jer, kažu nam, takvi psihopati koji postavljaju sajle i po Studeni i Klani moraju biti kažnjeni.

– Oni sajle stavljaju na privatne i javne putove. Uostalom, to su putovi, oni se, bili privatni ili javni, godinama koriste. Pa i taj put gdje je Dorian nastradao godinama mještani koriste, još naši djedovi. Tko ima pravo postaviti sajlu na put? I kome smetaju motoristi koji se tuda voze, nikome ne rade štetu – dodaju mještani. Danima nakon nesreće, na ulasku u šumu, na mjestu tragedije nalaze se lampioni kojih je svakoga dana sve više, ali, kažu nam neki, netko zloban svake ih večeri polijeva i gasi. Kome pak to smeta, pitaju se. Činjenica je, kažu nam pak drugi susjedi, da se sajla na tom dijelu šume nalazi već nekih pet godina; samo je vlasnici skidaju, pa postavljaju, ovisno kako idu u šumu. Riječ je o mjestu gdje se nalazi šuma u privatnom vlasništvu nekoliko obitelji koje međusobno još nisu riješile imovinske odnose, no neki članovi obitelji odlaze u šumu po drva za ogrjev i može se utvrditi tko je postavio sajlu koja je inače bila položena niže uz zemlju, u razini koljena, ali nikada ovako visoko. Mještani govore da je i prijašnjih godina bilo problema, da su se motoristi izmicali sajli, ali ovako nešto još se nije dogodilo.

Naletjeli iza zavoja

Mladići koji su se u nedjelju vozili spornim šumskim putem na sajlu su naletjeli već na izlazu s puta prema Lukežima; sajla je bila na mjestu gdje se od sela put račva na lijevu stranu prema brdu, te na desno uz Ričinu. Da su se dečki spuštali s brda, govore nam mještani, izbjegli bi kobnu zamku, no došli su s dijela puta uz Ričinu, a sajla je bila postavljena njima iza zavoja, što je dodatno otežalo njenu vidljivost. – Iskreno se nadam da će policija riješiti ovaj slučaj i da se ovako nešto više nikada neće ponoviti.

Tragedija je strašna, izgubljen je jedan mladi ljudski život, a nema pravog razloga za to. On nikome ništa nije kriv, bio je dobar čovjek, naš obiteljski prijatelj. Na isti dan na koji je poginuo, ali prije godinu dana, bio je kod nas, slavio je s nama krštenje i rođendan mog unuka. Strašno, jako mi je žao zbog toga što se dogodilo – ispričao nam je Miljenko Brnelić koji živi u blizini mjesta tragedije. Kazao je da su tim šumskim putem znali prolaziti mladi na motorima, ali da nikome nisu smetali niti su radili štetu. U mjesto Brnelići kod Jelenja iz kojeg je pokojni Dorian, stigli smo na dan njegova pogreba. Shrvana obitelj nije htjela dodatno komentirati slučaj; ponovili su da ni u koga ne mogu upirati prstom dok istraga ne završi i dok se ne utvrdi tko je postavio sajlu na šumskom putu.