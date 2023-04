Glavni zapovjednik ukrajinske vojske podijelio video: Trupe haubicama uništavaju rusku opremu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je rotirajuće predsjedanje Vijećem sigurnosti, koje je 1. travnja preuzela Rusija, "apsurdno" i pokazuje "potpunu propast" institucije. Ranije u subotu ukrajinski dužnosnici oštro su se usprotivili ruskom predsjedanju, proceduralnoj jednomjesečnoj dužnosti, nazivajući je "najgorom prvotravanjskom šalom" i "pljuskom međunarodnoj zajednici".

Uobičajeno proljetno upućivanje vojnih poziva započelo je u Rusiji u subotu, izvijestio je portal RBK, pozivajući se na dekret predsjednika Vladimira Putina, prenosi dpa. Prema Vladimiru Cimljanskom, kontraadmiralu Glavnog stožera, pozvano je oko 147.000 od 700.000 potencijalnih ročnika. Nitko od pozvanih neće se boriti u Ukrajini, ustvrdio je.

VIDEO Ruska zlatna mladež na frontu: Šalju u Ukrajinu i sinove moćnika, ali daleko od prve linije

Tijek događaja:

11:35 - Glavni zapovjednik ukrajinske vojske Valerij Zalužni podijelio je video koji prikazuje britanske 105 mm haubice L119 u akciji.

“Naše topničke trupe koristile su britanske haubice L119 tijekom borbene misije. Uništili su neprijateljski SPG-9 'Spys' (sovjetski automatski protutenkovski bacač granata) zajedno sa streljivom. Osim toga, oštetili su i neprijateljski minobacač 2B9 'Vasilek'", naveo je.

Commander-in-Chief Valerii Zaluzhnyi shared a video that shows 🇬🇧L119 howitzers in action



According to him, 🇺🇦 soldiers have destroyed 🇷🇺SPG-9 “Spys” (Soviet automatic anti-tank grenade launcher) & damaged 2B9 “Vasilek” mortar with British howitzers https://t.co/uyV9zBDTIt pic.twitter.com/R3V6gC393D