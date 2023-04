Ukrajinski dužnosnik otkrio što će Kijev učiniti kada vrate Krim: Slijedi veliko protjerivanje

Visoki ukrajinski dužnosnik u nedjelju je iznio niz koraka koje će vlada u Kijevu poduzeti nakon što zemlja povrati kontrolu nad Krimom, uključujući demontažu strateškog mosta koji povezuje zauzeti crnomorski poluotok s Rusijom. Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, objavio je plan u trenutku kada se ukrajinska vojska priprema za proljetnu protuofenzivu u nadi da će postići nove, odlučujuće uspjehe nakon više od 13 mjeseci rata kako bi se okončala ruska invazija.

Moskva je 2014. anektirala Krim od Ukrajine, ali ga većina svijeta ne priznaje kao ruski teritorij. Budući status poluotoka bit će ključna značajka u svim pregovorima o okončanju trenutačnih borbi. Kremlj je zahtijevao od Ukrajine da prizna ruski suverenitet nad Krimom i anektiranim oblastima kao uvjet za mir. Kijev je isključio bilo kakve mirovne pregovore s Moskvom dok ruske trupe ne napuste sva okupirana područja, uključujući Krim.

Danilov je predložio kazneno gonjenje Ukrajinaca koji su radili za administraciju koju je imenovala Moskva na Krimu, dodajući da će se neki suočiti s kaznenim prijavama, a drugi će izgubiti državne mirovine i bit će im zabranjeno obavljanje javnih poslova, piše AP News.

"Sve ruske državljane koji su se doselili na Krim nakon 2014. treba protjerati, a sve poslove s nekretninama sklopljene pod ruskom vlašću poništiti" napisao je Danilov na Facebooku. Kao dio plana također je pozvao na rastavljanje mosta od 19 kilometara koji je Rusija izgradila do Krima. U listopadu je bomba koju je prevozio kamion teško oštetila most, inače najduži u Europi i simbol moskovskog osvajanja poluotoka. Rusija je popravila oštećeni dio mosta i obnovila opskrbu Krima, koji je ključno čvorište ruske vojske tijekom rata. Moskva je za napad okrivila ukrajinsku vojnu obavještajnu službu. Kijev nije preuzeo odgovornost, ali su ukrajinski dužnosnici u prošlosti više puta prijetili napadom na most.

Danilov se također zalaže za preimenovanje grada Sevastopolja, koji je od 19. stoljeća bio glavna baza ruske crnomorske flote. Rekao je da bi se mogao zvati Objekt br. 6 prije nego što ukrajinski parlament odabere drugo ime, predlažući Akhtiar prema selu koje je nekoć bilo na mjestu današnjeg grada. Čelnik Sevastopolja, imenovan od strane Moskve, Mihail Razvožajev, odbacio je plan kao "bolestan". “Bilo bi pogrešno ozbiljno razmatrati komentare bolesnih ljudi. Moraju se izliječiti i to je ono što naša vojska sada radi", rekao je Razvožajev ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass.

