Misterij uništenja 'američkog Stonehengea' možda je konačno razriješen dok teorije zavjere i dalje bukte

Nova istraga o uništenju spomenika prozvanog „američkim Stonehengeom” bacila je novo svjetlo na teorije zavjere koje su, čini se, pridonijele njegovu razaranju 2022. godine. Šesterodijelni podcast lista Atlanta Journal-Constitution, naslovljen Tko je raznio Guidestones?, analizira razloge zbog kojih su Georgia Guidestones postale metom rubnih spekulacija o globalnim elitama, sotonskim obredima i neidentificiranim letećim objektima.

Uz toliko teorija koje su kružile o navodno zlokobnoj naravi spomenika, povjesničari su upozoravali kako je samo pitanje vremena kada će bujajuća paranoja dovesti do njegova uništenja. Granitna konstrukcija visoka gotovo šest metara, smještena nedaleko od Elbertona, uništena je 6. srpnja 2022., kada je oko 4.30 sati ujutro detonirana eksplozivna naprava.

Vlasti su priopćile da su napad izveli „nepoznati počinitelji”. Nadzorne kamere zabilježile su vozilo koje se udaljava s mjesta događaja, a preostali dijelovi spomenika kasnije su uklonjeni iz sigurnosnih razloga. Do danas nitko nije uhićen, a slučaj ostaje neriješen. Guidestones je 1979. naručio tajanstveni muškarac koji je želio ostati anoniman, služeći se pseudonimom R. C. Christian. Obratio se tvrtki Elberton Granite Finishing Company s detaljnim planovima za monumentalnu građevinu.

Predsjedniku tvrtke Joeu H. Fendleyju starijem kazao je da predstavlja skupinu pojedinaca koji dijele određenu filozofiju o budućnosti čovječanstva. Christian je tvrtki donio drveni model obojen srebrnom bojom, kao i precizne nacrte gradnje, no ukupni trošak projekta nikada nije javno objavljen. Procjene govore o iznosu od nekoliko stotina tisuća dolara.

Budući da su financijske transakcije zahtijevale stvarni identitet, lokalni bankar Wyatt Martin pristao je voditi plaćanja tek nakon što mu je Christian povjerio svoje pravo ime. Martin je bio obvezan na šutnju i nikada nije otkrio njegov identitet. Za gradnju je korišten lokalno vađen granit, ukupne zapremine od oko 27 kubičnih metara, a dovršena struktura dosezala je visinu od 5,8 metara.

Spomenik je svečano otkriven u ožujku 1980. na javnoj ceremoniji kojoj su nazočili lokalni dužnosnici i stanovnici. Tadašnji američki kongresnik Doug Bernard izjavio je kako je svrha građevine usmjeravati buduće naraštaje, promicati brigu za okoliš te ponuditi načela koja mogu opstati čak i ako nisu općeprihvaćena.

Natpisi uklesani na pločama, na više suvremenih i drevnih jezika, sadržavali su deset smjernica koje su se bavile kontrolom populacije, upravljanjem i odnosom čovjeka prema prirodi. Jedna od smjernica pozivala je na održavanje svjetske populacije ispod 500 milijuna ljudi, dok je druga savjetovala „razumno usmjeravanje razmnožavanja”.

The Georgia Guidestones made of blue granite are meant to withstand the test of time, and communicate knowledge on several levels. In short, it is all about massive depopulation, world government, a single language and a single religion.



It's also 666 nautical miles from the… pic.twitter.com/LLDcZZcuFl — MAVERICK X (@MAVERIC68078049) December 11, 2023

Struktura je ujedno služila kao astronomski kalendar i sunčani sat. Gotovo odmah nakon postavljanja, Guidestones su postale magnet za teorije zavjere. Hudson Cone, lokalni stanovnik koji je s vremenom postao neslužbeni glasnogovornik lokaliteta, izjavio je kako je svjedočio „zlatnom dobu” spomenika nakon njegova otkrivanja 1980, piše DailyMail.

Prisjetio se ranih glasina prema kojima su kamenje izgradili Marsovci, kao i izvješća o viđenjima NLO-a, okupljanjima vještica na lokaciji, pa čak i navodnoj tajnoj podzemnoj prostoriji ispod spomenika. Spomenik je postao kulturna zanimljivost, privlačeći posjetitelje koji su ondje održavali ceremonije, zabave i razne rituale. „Nikada u životu nisam vidio toliko vještica”, izjavio je Cone za Atlanta Journal-Constitution.

Mark Clamp, čiji je otac sudjelovao u klesanju granitnih ploča, godinama je djelovao kao neformalni skrbnik lokaliteta. Povremeno je morao uklanjati tragove vandalizma, pa čak i ostatke životinja koje su posjetitelji ostavljali iza sebe. Unatoč velikom interesu, spomenik je od samog početka dijelio lokalnu zajednicu. S vremenom su natpisi i tajnovitost koja je okruživala spomenik poticali sve ekstremnija tumačenja.

Kritičari su tvrdili da su Guidestones povezane s globalnim elitama, okultnim praksama ili tzv. „Novim svjetskim poretkom”. Neki konzervativni kršćanski aktivisti označili su strukturu „sotonskom”, tvrdeći da njezine poruke proturječe biblijskim učenjima. Tijekom godina, Guidestones su postale svojevrsno žarište teorija zavjere koje su spomenik tumačile kao sve – od sotonskog simbola do dokaza o djelovanju tajanstvene globalne elite.

Posebno je poruka o kontroli populacije potaknula tvrdnje da spomenik promiče eugeniku ili ideju „Novog svjetskog poretka”. Iako je njegov tvorac u popratnom manifestu iznio značenje spomenika, teorije zavjere nastavile su bujati i mijenjati se. „Koja god bila aktualna teorija zavjere, Guidestones su u njoj imale svoje mjesto”, zapisao je McBrien, opisujući spomenik kao „prazno platno” na koje su se projicirali javni strahovi i tjeskobe.

U godinama koje su prethodile uništenju, spomenik je više puta bio meta vandalizma, dok su kritike u pojedinim političkim i vjerskim krugovima postajale sve žešće. Desetljećima je stajao „omražen, ali uspravan,” sve dok netko nije odlučio djelovati. Istraga Atlanta Journal-Constitutiona sugerira kako teorije zavjere nisu ostale samo na razini internetskih rasprava – stvorile su ozračje u kojem je nasilje postalo prihvatljivo. „Imala sam dojam da gotovo svakoga dana, radeći na ovoj priči, otkrivam novu teoriju zavjere… koja poziva na njegovo uništenje”, napisala je McBrien.

Eksplozija, navodi se u izvješću, odražava širu promjenu u kulturi teorija zavjere, gdje rubne ideje sve češće prelaze u stvarno djelovanje. Kako ističe Chris Joyner, teorije zavjere nekoć su se vrtjele oko relativno bezazlenih tema poput Bigfoota ili čudovišta iz Loch Nessa. Danas, međutim, mogu imati opasne posljedice u stvarnom svijetu. Istraga povezuje uništenje Guidestonesa s dugotrajnim obrascem u američkom društvu.

Povjesničar Richard Hofstadter svojevremeno je opisao „paranoidni stil u američkoj politici” trajnu sklonost sumnji i zavjereničkom razmišljanju. Prema izvješću, Guidestones su postale svojevrsno kulturno zrcalo, odražavajući strahove koji su u određenom trenutku dominirali javnim prostorom. Čak i kada su postojali dokazi koji su objašnjavali podrijetlo i svrhu spomenika, mnogi su ih odlučili zanemariti ili prilagoditi vlastitim uvjerenjima. Unatoč obnovljenom interesu za slučaj, vlasti i dalje nisu identificirale počinitelja napada.