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ZGODNA!

FOTO Prizori naše glumice u bijelom bikiniju oduševili, evo gdje uživa

Foto: Nova TV
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
06.06.2026.
u 09:00

Glumica je pozirala na pješčanoj plaži u bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten

Glumica Katarina Baban ovih dana uživa u romantičnom odmoru ovih dana. Baban je otkrila da je posjetila Palam de Mallorcu, Sevillu i Lisabon, a pratitelje je počastila fotografijama koje su odmah privukle pozornost. Glumica je pozirala na pješčanoj plaži u bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten. Na fotografiji Katarina bezbrižno šeta uz more, a minimalistički kupaći kostim i lagana bijela košulja savršeno su se uklopili u ljetnu atmosferu. Glumica je pokazala zavidnu formu, a njezino prirodno izdanje i osmijeh nisu prošli nezapaženo među pratiteljima.

Podsjetimo, domaćom scenom posljednjih mjeseci kružila su nagađanja o ljubavnom životu glumice Katarine Baban, no ona ga je vješto čuvala od javnosti. Ipak, sreću s novim partnerom odlučila je prestati skrivati te je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da uživa u Lisabonu, a pažnju je privukla fotografija na kojoj pozira u zagrljaju visokog muškarca. Muškarac koji je osvojio srce lijepe glumice jest Domagoj Vuković, uspješni hrvatski košarkaš impresivne visine od 208 centimetara. Njegova sportska karijera ispunjena je značajnim uspjesima, a među klubovima za koje je igrao ističe se Cibona. Vuković je zatim odlučio graditi međunarodnu karijeru u zahtjevnoj njemačkoj košarkaškoj ligi, gdje je branio boje momčadi Giessen 46ers, a  od prosinca prošle godine postao je igrač KK Dubrava.

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Ova romansa za Katarinu Baban označava novo poglavlje nakon završetka dugogodišnje veze s kineziologom Igorom Subotićem. Podsjetimo, glumica je prekid potvrdila za Story, a spomenuti medij došao je do tog saznanja tako što je slučajno naišao na oglas za prodaju stanova u kojemu su vidjeli i onaj Katarine i Igora.

– Pa evo, zapravo, moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, a to je razlog zbog kojeg prodajemo stan. Nažalost, to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu – priznala je Katarina Baban poznata po igranju u serijama "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori", "Tajne", "Crno-bijeli svijet"... Inače, ako se prisjetimo, ovaj sad već bivši par upoznao se u osnovnoj školi. Zajedno su pohađali i srednju, a Igor je Katarini bio pratnja čak i na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda ponovno spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.
Ključne riječi
katarina baban showbiz

Komentara 2

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AK
akšud
09:53 06.06.2026.

Pošto je kila?!?

NE
nemanatrag
09:26 06.06.2026.

Internet gori....

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