Mnogi su se trgnuli iz sna, potres se osjetio u ovom dijelu zemlje: 'Kao da je grmjelo u daljini...'

Stanovnike dijela središnje Hrvatske u subotu ujutro probudilo je podrhtavanje tla koje je zabilježeno nešto nakon 7 sati. Prema podacima EMSC-a, potres magnitude 2,6 po Richteru dogodio se u 7.01 sati na dubini od 10 kilometara, s epicentrom 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara od Novog Grada u Bosni i Hercegovini.

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a. – Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk – napisao je jedan korisnik. – Kao da je grmjelo u daljini...– opisao je drugi. – Sisak, tutnjava iz dubine – stoji u još jednom komentaru. Video sadržaj NADZORNI INŽENJER: 'Radili smo sa srcem, volonterski... Nitko u Hrvatskoj ovo dosad ovo nije izveo. Vjesnik ne bi preživio potres' PODRHTAVANJE TLA Jak potres na jugu Italije