Mnogi su se trgnuli iz sna, potres se osjetio u ovom dijelu zemlje: 'Kao da je grmjelo u daljini...'

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a. – Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk – napisao je jedan korisnik. – Kao da je grmjelo u daljini...– opisao je drugi. – Sisak, tutnjava iz dubine – stoji u još jednom komentaru.
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