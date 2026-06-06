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oko 7 sati

Mnogi su se trgnuli iz sna, potres se osjetio u ovom dijelu zemlje: 'Kao da je grmjelo u daljini...'

Potres
EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
06.06.2026.
u 08:11

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a.

Stanovnike dijela središnje Hrvatske u subotu ujutro probudilo je podrhtavanje tla koje je zabilježeno nešto nakon 7 sati. Prema podacima EMSC-a, potres magnitude 2,6 po Richteru dogodio se u 7.01 sati na dubini od 10 kilometara, s epicentrom 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara od Novog Grada u Bosni i Hercegovini.

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a.  – Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk – napisao je jedan korisnik.  – Kao da je grmjelo u daljini...– opisao je drugi. – Sisak, tutnjava iz dubine – stoji u još jednom komentaru.
Ključne riječi
Sisak Petrinja potres

Komentara 3

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PO
potepuh
19:23 06.06.2026.

Je, je i ja sam osjetio, točno se čula blaga opaka grmljavina izmedju Bedekovčine i Graca.

HE
Hecim
08:33 06.06.2026.

Je, i ja sam osjetio, tocno se cula blaga grmljavina izmedju Norveske i Svedske!🤭

AL
alojzvodic
08:38 06.06.2026.

Neizbježan uvjet na području novog DATA centra u Topuskom, i centra za gospodarenjem nuklearnim otpadom na Trgovačkoj gori koja je bila epicentar potresa.

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