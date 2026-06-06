Grmoja objavio što mu stiže nakon izjave o BiH: 'Nevjerojatan izljev mržnje i nekulture'

Mostov Nikola Grmoja ponovno se oglasio na društvenim mrežama nakon burnih reakcija koje su uslijedile nakon njegove objave o Bosni i Hercegovini i komentara na gostovanje bošnjačkog političara Harisa Zahiragića u emisiji Otvoreno. Grmoja je poručio kako posljednjih dana svjedoči, kako navodi, „nevjerojatnom izljevu mržnje i nekulture“ od dijela Bošnjaka, no istaknuo je da na uvrede ne uzvraća mržnjom. – Svima koji me vrijeđaju želim poručiti: ne zamjeram vam niti vas mrzim. Moja iskrenost i jasnoća u stavovima proizlaze iz dobrih namjera prema svima, uključujući i vas Bošnjake – napisao je.

U objavi je ponovno kritizirao dio bošnjačkih političkih predstavnika, ustvrdivši da umjesto suradnje i pomirenja s Hrvatima dolaze u Zagreb "prijetiti i skupljati jeftine predizborne poene“. Dodao je kako se Bosna i Hercegovina ne može graditi „ponižavanjem cijelog jednog naroda i demoniziranjem svakog prijedloga koji pokušava riješiti očite probleme“. – Nažalost, stavovi većine bošnjačkih političkih elita isključivi su i kratkovidni te nisu u interesu opstanka države Bosne i Hercegovine. Naprotiv, ti stavovi vode prema većoj getoizaciji bošnjačkog naroda i udaljavanju drugih naroda od ideje zajedničke države – poručio je.

Na kraju objave osvrnuo se i na prijetnje koje je, kako tvrdi, primio posljednjih dana. – Ne bojim se nikakvih prijetnji niti izljeva mržnje. Štoviše, rado ću s vama popiti kavu u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, predivne zemlje koja je bila, jest i bit će domovina i hrvatskog naroda – napisao je. Podsjetimo, Grmoja se prije nekoliko dana osvrnuo na gostovanje Harisa Zahiragića u emisiji Otvoreno te mu u objavi poručio: – Bošnjačkom političaru Harisu Zahiragiću koji u sred glavnog grada svih Hrvata dođe, besramno laže i prijeti poručujem: Nikada nećete imati unitarnu državu! To vam treba biti jasno. Ili će Hrvati biti ravnopravni u svojoj Bosni i Hercegovini ili te države nažalost neće biti, i to ne zbog volje Hrvata, nego zbog vaše sulude i destruktivne politike – napisao je tada Mostov zastupnik.