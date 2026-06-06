Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI VELIKI UDAR NA AI INDUSTRIJU

Umjetna inteligencija na optuženičkoj klupi: 'ChatGPT potiče samoubojstva i masovne pucnjave'

VL
Autor
Daniel Prerad
06.06.2026.
u 08:59

U tužbi države Floride tvrdi se da OpenAI pokreće 'nezasitna želja za pobjedom u utrci u naoružanju umjetne inteligencije i stjecanjem velikih bogatstava, unatoč spoznaji o opasnosti ChatGPT-a'

Florida je prva američka država koja je tužila OpenAI i njihova izvršnog direktora Sama Altmana, tvrdeći da je tvrtka dala prioritet profitu i brzini nad sigurnošću korisnika te da je šteta uzrokovana ChatGPT-om "značajna i nadmašuje sve koristi od korištenja ChatGPT-a". „Ljudi stradavaju, roditelji su prevareni i moraju platiti za to“, rekao je Uthmeier na konferenciji za novinare ovoga tjedna.

U tužbi od 83 stranice, Uthmeier tvrdi da OpenAI nije pružio upozorenja o rizicima ChatGPT-a, za koji se u tužbi tvrdi da može uzrokovati ovisnost i štetu u ponašanju, te je rekao da je tvrtka mogla koristiti alternativne dizajne kako bi smanjila štetu od chatbota. U tužbi se navodi da je tvrtka ili znala ili je trebala znati da njezin dizajn potiče samoozljeđivanje i nasilje, između ostalog štetno za stanovnike Floride - posebno djecu i tinejdžere. Navodi se da je Altman znao za opasnosti ChatGPT-a, ali ih je ignorirao. „Prijetnja ChatGPT-a stanovnicima Floride (i čovječanstvu) nije promakla ni OpenAI-ju ni Altmanu“, stoji u tužbi.

Ključne riječi
ChatGPT Sam Altman tužba Florida umjetna inteligencija AI

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!