Umjetna inteligencija na optuženičkoj klupi: 'ChatGPT potiče samoubojstva i masovne pucnjave'

Florida je prva američka država koja je tužila OpenAI i njihova izvršnog direktora Sama Altmana, tvrdeći da je tvrtka dala prioritet profitu i brzini nad sigurnošću korisnika te da je šteta uzrokovana ChatGPT-om "značajna i nadmašuje sve koristi od korištenja ChatGPT-a". „Ljudi stradavaju, roditelji su prevareni i moraju platiti za to“, rekao je Uthmeier na konferenciji za novinare ovoga tjedna.



U tužbi od 83 stranice, Uthmeier tvrdi da OpenAI nije pružio upozorenja o rizicima ChatGPT-a, za koji se u tužbi tvrdi da može uzrokovati ovisnost i štetu u ponašanju, te je rekao da je tvrtka mogla koristiti alternativne dizajne kako bi smanjila štetu od chatbota. U tužbi se navodi da je tvrtka ili znala ili je trebala znati da njezin dizajn potiče samoozljeđivanje i nasilje, između ostalog štetno za stanovnike Floride - posebno djecu i tinejdžere. Navodi se da je Altman znao za opasnosti ChatGPT-a, ali ih je ignorirao. „Prijetnja ChatGPT-a stanovnicima Floride (i čovječanstvu) nije promakla ni OpenAI-ju ni Altmanu“, stoji u tužbi.