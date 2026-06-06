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'što može poći po zlu?'

VIDEO BlaBlaCar vožnja iz Beograda za Zagreb pretvorila se u pravi triler: 'Srce mi je lupalo kao ludo'

TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
06.06.2026.
u 09:00

Mladi Hrvat ispričao je kako je nakon povratka s Tajlanda rezervirao prijevoz za Zagreb, no putovanje je završilo policijskim pretresom na granici

"Očekivao sam običnu vožnju do Zagreba, a završio na granici dok policija iz automobila izvlači kokain", ispričao je mladi Hrvat u TikTok videu koji je u kratkom roku prikupio tisuće pregleda i komentara. Korisnik koji na društvenim mrežama objavljuje pod imenom Korajac podijelio je nesvakidašnje iskustvo s BlaBlaCar vožnje iz Beograda prema Zagrebu. Sve je počelo nakon povratka s Tajlanda, kada je rezervirao prijevoz za Hrvatsku.

– U aplikaciji piše: 39 godina, ocjena 4,9 od 5 i više od 300 vožnji. Rekao sam sam sebi: "Top, što može poći po zlu?" – prisjetio se. Iako je u početku sve djelovalo uobičajeno, prvi znak da nešto nije sasvim kako treba pojavio se kada je vozačica umjesto automobila navedenog u aplikaciji stigla drugim vozilom. – Pisalo je da vozi Volvo S60, a pojavila se u smeđem Passatu. Još su na njemu bile Audijeve felge. Bilo mi je malo čudno, ali nisam previše razmišljao o tome – rekao je.

@korajauc Jeste li imali sličnu situaciju? #fyp #korajac #putovanje #beograd ♬ original sound - Korajac

Nedugo nakon polaska uslijedilo je kratko zaustavljanje na osamljenoj lokaciji, gdje je vozačica preuzela paket od muškarca koji je stigao automobilom s njemačkim registracijama. – Danas, kad pogledam unatrag, sve mi ima puno više smisla nego tada – kazao je. Prava drama uslijedila je na granici.  A onda je došla granica. – Policajci nas pitaju jesmo li BlaBlaCar. Ja očekujem da kaže da jesmo, a ona mrtva hladna odgovori da smo poznanici. Meni je to odmah bilo čudno. Srbin, Slovenac, Hrvat i Rom zajedno putuju i svi smo odjednom prijatelji? – prepričava.

Policajci su ih potom izdvojili sa strane. – Čekali smo možda petnaest minuta. Nitko ne dolazi, samo stojimo i čekamo. U blizini je bila i neka poznata influencerica sa svojim Porscheom koju su također pregledavali. Onda odjednom počinje detaljan pregled automobila – govori.  Putnici su izdvojeni sa strane, a policija je započela detaljan pregled vozila. – Policajac mi je rekao da otvorim vrata i gledam. Vadio je stvar po stvar iz automobila, a onda je u jednom puderu pronašao mali zamotani papirić – prepričava.

Kako tvrdi, policija je vozačici rekla da je već dulje vrijeme prati te da je u nekoliko mjeseci više od stotinu puta prešla granicu. U automobilu je pronađeno oko 0,3 grama kokaina, za koji je vozačica tvrdila da nije njezin. – Srce mi je lupalo kao ludo. Nisam znao što zakon kaže kada pronađu drogu u automobilu u kojem sjediš i pitao sam se hoćemo li svi imati problema – rekao je. Nakon višesatne provjere putnicima je dopušten nastavak puta, dok je vozačica ostala na granici zbog daljnjeg postupanja. Korajac i ostali putnici na kraju su do Zagreba stigli autobusom. A što je bilo s ocjenom vožnje? – Nisam joj ostavio recenziju. Prijatelji su mi govorili da bih trebao napisati roman na BlaBlaCaru. Možda je jedino bilo smiješno dati pet zvjezdica i napisati: "Odlična i nepredvidljiva vožnja" – zaključio je kroz smijeh.

Ključne riječi
droga

Komentara 3

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ŠL
Šleger
09:17 06.06.2026.

Beograd ne silazi sa naslovnice. Izmišlja se i veliko prijateljstvo sa srbima, ali uzalud vam je. 500000 mladih sa Hipodroma ne misli tak

MA
Maro15
09:35 06.06.2026.

Priča je toliko šuplja za ne povjerovati. Dođeš sa Tajlanda pa se onda zadnjih 400 km voziš sa sumnjivim tipovima iz srbije. Dajte najte.

JO
Joseph1
09:50 06.06.2026.

Uglavnom, uzalud vam trud sviraći.

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