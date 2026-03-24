PREDAJA DONBASA

Ultimatum Amerikanaca Zelenskom: 'Izgradit ćemo vam raj...'

Zelenski
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.03.2026.
u 17:01

Drugi izvor blizak Zelenskom dodaje da ukrajinska strana troši ogromnu energiju pokušavajući skrenuti razgovore s teme povlačenja, ali američki pregovarači uporno ponavljaju isti stav

Sjedinjene Države sve snažnije pritišću Ukrajinu da povuče svoje postrojbe iz Donjecke oblasti (Donbasa) kao ključni uvjet za napredak mirovnih pregovora s Rusijom, otkrivaju izvori bliski predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Prema informacijama koje je objavio Kyiv Post, američka strana tijekom posljednjih razgovora (21.–22. ožujka) stalno se vraća na isti zahtjev: ukrajinska vojska mora se povući iz dijelova Donbasa koje još kontrolira. U zamjenu Washington nudi sigurnosna jamstva i obećanje masovne obnove. "Što god da se raspravlja, uvijek se vrati na isto: ‘Napustite Donbas, i izgradit ćemo vam raj, kako je dogovoreno na Aljasci", opisao je jedan dužnosnik. 

Drugi izvor blizak Zelenskom dodaje da ukrajinska strana troši ogromnu energiju pokušavajući skrenuti razgovore s teme povlačenja, ali američki pregovarači uporno ponavljaju isti stav. "Čak su spremni dati nam stvarna sigurnosna jamstva ako napustimo Donbas. Ali jednostavno ne mogu zamisliti kako bi se to provelo u Ukrajini“, rekao je.

Pregovori su trenutačno na 'mrtvoj' točki. Trilateralna skupina (SAD–Ukrajina–Rusija) nalazi se na pauzi, iako humanitarni kontakti (razmjena zarobljenika) još traju. Predsjednik Zelenski otvoreno je priznao da je američka pozornost u ovom trenutku uglavnom usmjerena na krizu oko Irana, no istaknuo je da se „rat Rusije protiv Ukrajine također mora završiti“.

Ukrajina odlučno odbija povlačenje s teritorija koje ruske snage nisu uspjele osvojiti.  Zelenski je ranije upozorio da bi takav korak otvorio put novim ruskim zahtjevima i da ga ukrajinski narod ne bi prihvatio. Istodobno, Ukrajina se suočava s ozbiljnim financijskim pritiskom: ako Europska unija ne pronađe rješenje, Kijev bi kasnije ove godine mogao imati dovoljno novca za vojsku, ali ne i za socijalna davanja. Za sada nema naznaka da će Ukrajina popustiti pod pritiskom. Pregovori su odgođeni, ali nisu otkazani, a komunikacija između strana i dalje traje.
HR
hrza
17:26 24.03.2026.

Obećanje ludom radovanje ili žvaka za ludjaka.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
17:17 24.03.2026.

Nije ta ponuda razbjesnila Ukrajinu, već je razbjesnila Zelenskog, jer će mu presahnuti izvori nastavka krađe.

