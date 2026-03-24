ČOVJEK ZA MIROVNE PREGOVORE

Trumpova 'vruća opcija za Iran': majstor za političke karte i rušitelj studenata

Danijel Prerad
24.03.2026.
u 22:18

Američki mediji kao osobu s kojom američka strana održava kontakte i pregovore spominju Mohammada-Baghera Ghalibafa - predsjednika iranskog parlamenta

Američki predsjednik Donald Trump jučer je objavio kako je sa Iranom postignut dogovor o kratkotrajnom prekidu napada na energetske objekte, što je Iran brzo odbacio. No, u isto vrijeme su se u medijima pojavile informacije iz pakistanskih i egipatskih krugova o održavanju određenih kontakata između Irana i SAD-a, te se Pakistan čak ponudio da bude domaćin i službenih pregovora idućeg tjedna.

Američki mediji kao osobu s kojom američka strana održava kontakte i pregovore spominju Mohammada-Baghera Ghalibafa - predsjednika iranskog parlamenta koji je desetljećima u političkim krugovima Teherana koji imaju moć i utjecaj u zemlji. Upravo predsjednika iranskog parlamenta, Mohammada Baghera Ghalibafa, neki u Washingtonu smatraju "vrućom opcijom" za vođenje zemlje , izvijestio je to i Politico, pozivajući se na američke dužnosnike. Bijela kuća još nije podržala nijednu pojedinačnu osobu, već "testira otpornost" više kandidata dok traži nekoga tko je spreman postići dogovor, rekla su im dva američka dužnosnika.

Donald Trump rat SAD Iran pregovori Mohammad-Bagher Ghalibaf

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
22:46 24.03.2026.

Bijela kuća "testira otpornost" više kandidata. - svašta si ekipa umišlja.

