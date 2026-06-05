Bosanac mladim hrvatskim Srbima: Moramo osigurati da slobodno politički dišete

Većina treba braniti prava manjina i osigurati im da mogu slobodno disati u političkom životu zemlje, poručio je europski zastupnik Gordan Bosanac polaznicima i polaznicama političke akademije Srpskog narodnog vijeća (SNV) koji su boravili su u petak u studijskom posjetu europskim institucijama u Bruxellesu. Mladi pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj tijekom posjeta Europskom parlamentu (EP) susreli su se sa zastupnicima Gordanom Bosancem (Možemo, zeleni) i Toninom Piculom (SDP. socijalisti), koji je i izvjestitelj EP-a za Srbiju, navodi se u priopćenju SNV-a. Istaknuti hrvatski europarlamentarci upoznali su polaznike političke akademije SNV-a sa svojim političkim radom u Europskom parlamentu, politikama koje zastupaju, te izazovima s kojima se suočava Europa i svijet u ovom trenutku. "Mislim da bi bilo važno da manjine još više participiraju u političkom životu Hrvatske, iako mislim da na njihova leđa stavljamo previše tereta, gotovo kao da ih prepuštamo samima sebi", kazao je Bosanac

"Većina treba braniti prava manjina, osigurati da mogu slobodno disati u političkom životu zemlje. I u Hrvatskoj, a to posebno vidim ovdje u europskom parlamentu, svaka različitost bi trebala biti dobrodošla, Hrvatsku, kao i Europu to čini jačima. Sve suprotno od onoga što promiču desne političke opcije u Hrvatskoj", rekao je Bosanac. Naglasio je važnost studentskog pokreta u Srbiji, a istaknuo je izazove koji stoje pred Europom u svjetlu desnih, ekstremističkih i politika koje isključuje migrante, manjinske zajednice i LGBT osobe, iskazujući nadu da će Europa prevladati sve to. Tonino Picula, došavši na svoj dio izlaganja polaznicima akademije izravno iz Tivta, gdje je bio na samitu EU-zapadni Balkan naglasio je važnost europskih integracija upravo za zemlje u hrvatskom susjedstvu, izloživši sve probleme i izazove s kojim se u ovom trenutku suočavaju Crna Gora, Srbija, Makedonija, BiH, kao i Moldavija i Gruzija na svojem EU integracijskom putu.

Mladim pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj Picula je približio svoj rad kao izvjestitelj EP-a za Srbiju, naglasivši važnost dijaloga unutar Srbije vezano za ulazak ove zemlje u punopravno članstvo Europske unije. Usporedio je hrvatske izazove s onima s kojima se suočavaju sadašnje kandidatkinje, istaknuvši nadu u skorašnji ulazak Crne Gore i Islanda u EU. Predavanje u zgradi EU parlamenta polaznicima SNV-ove akademije održala je i Kateryna Haertel, iz briselskog ureda FUEN-a, istaknuvši kako ova paneuropska organizacija predstavlja mrežu solidarnosti i krovna je organizacija koja okuplja više od 120 članica koje predstavljaju nacionalne manjinske autohtone zajednice iz Europske unije i susjednih regija. FUEN okuplja predstavnike manjina, stručnjake iz civilnog društva i različite organizacije kako bi ukazivali na važna pitanja i raspravljali o rješenjima za zajedničke izazove koji stoje pred europskim nacionalnim manjinama.