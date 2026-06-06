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PREMINUO U LISICAMA OD UBODNIH RANA

J. D. Vance za ubojstvo studenta Henryja Nowaka okrivio 'masovnu invaziju migranata'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
06.06.2026.
u 00:10

Glasnogovornik premijera Keira Starmera, reagirajući na Vanceove komentare, rekao je da obitelj Nowak ne želi da se njegova smrt koristi za izazivanje daljnjih podjela ili mržnje

Američki potpredsjednik J. D. Vance uključio se u petak u britanski spor koji je izbio zbog ubojstva studenta, okrivivši za njegovu smrt, kako je rekao, civilizacijski pad i neuspjeh u zaustavljanju "masovne invazije migranata". Prošle godine britanski su policajci stavili lisice na ruke 18-godišnjem bijelcu Henryju Nowaku dok je umirao od ubodnih rana, nakon što je njegov ubojica lažno ustvrdio da je riječ o rasističkom napadu. Ubojica, pripadnik Sikha, osuđen je u ponedjeljak na doživotni zatvor. Videosnimka prikazuje kako policajci ignoriraju Nowakove molbe dok leži na samrti, što je potaknulo pitanja o tome zašto su povjerovali optužbi za rasizam, a ne Nowaku koji je više puta rekao da je izboden i da ne može disati.

"Henry Nowak umro je na isti način na koji umire jedna civilizacija: napušten, s lisicama koje su mu stavile vlasti koje mu nisu vjerovale niti su marile za njega, te optužen za zločine iz mržnje koje nije počinio", napisao je Vance na društvenoj mreži X. "Svaki put kada se izgubi život poput njegova, ispravna reakcija, jedina reakcija, jest pravedni gnjev." Vance je ocijenio da bi Nowak danas bio živ "da je posljednjih nekoliko naraštaja europskih elita ustrajalo u otporu politici mržnje prema sebi i masovnoj invaziji migranata, od kojih mnogi preziru Zapad i ljude koji ga vole".

Glasnogovornik premijera Keira Starmera, reagirajući na Vanceove komentare, rekao je da obitelj Nowak ne želi da se njegova smrt koristi za izazivanje daljnjih podjela ili mržnje. "Trebamo poštovati njihove želje", rekao je glasnogovornik. "Čak i u najstrašnijim okolnostima, naša bi politika trebala spajati ljude. To je ono što mi jesmo kao zemlja."

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Ključne riječi
Henry Nowak migranti SAD JD Vance

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