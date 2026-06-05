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Obrat u slučaju žene zabetonirane u zid kuće: Policija zapečatila i stan u Beču

Ilustracija/Pixabay
Autor
Snježana Herek
05.06.2026.
u 23:39

Klupko stravičnog otkrića počelo se je odmotavati kada je ženin rođak pokušao čestitati ženi nadolazeći 100. rođendan. Kada nikako nije mogao doći s njom u kontakt, prijavio je nestanak umirovljenice.

Nakon stravičnog otkrića u Münchendorfu (okrug Mödling) u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, gdje je u obiteljskoj kući u zidu pronađeno zabetonirano tijelo stare žene u raspadajućem stanju, sve više pojedinosti dopire u javnost. Kako piše u petak kasno navečer austrijski dnevni list "Heute" "slučaj zabetonirane umirovljenice" dobio je novi obrat situacije. Prema trenutnim informacijama lista, osim kuće u Donjoj Austriji, policija je službeno zapečatila i stan u 9. bečkom stambenom okrugu Alsergrund. Kako piše "Heute" u stanu je navodno živio pokojničin sin. Osim toga, utvrđeno je da je žena glavno prebivalište imala u istoj stambenoj zgradi u Beču. Prizor na licu mjesta je jeziv, navodi list, uz opis zgrade: "Renovirana zgrada s prijelaza stoljeća: svježe obojena fasada, klasični bečki stil, u mirnom susjedstvu. Ali idilična scena naglo prestaje na stubištu, pred tamnim drvenim dvostrukim vratima s crnim lakiranim metalnim ukrasima".

U nastavku se ističe kako u oči odmah upadaju vrata, koja su očito provaljena: "Tragovi na vratima izgledaju svježe i čisto. Čini se kao da su otvorena alatom. Vrata su zatim ponovno privremeno osigurana i zatvorena lokotom i zasunom". Policija je zapečatila sinovljev stan. Na njega je zalijepljena plava naljepnica s policijskim pečatom: "Službeno zapečaćeno". Službena obavijest grada Beča također je zalijepljena na vrata. "Heute" piše kako je susjed rekao da sin preminule umirovljenice ima oko 50 godina. I da su ljudi u zgradi zaprepašćeni i nerado govore o stanarima iz zapečaćenog stana.

Ono što se iz svega iščitava je, prema pisanju lista, da policiju trag vodi u Beč. I da nije zainteresirana samo za kuću u Münchendorfu, gdje je u kućnom zidu pronađeno raspadnuto žensko tijelo, nego i za stan na bečkoj adresi. U svakom slučaju misteriozan slučaj. Bečki istražitelji trenutno istražuju neka od najvažnijih pitanja. Kada je žena, tada vjerojatno stara oko 90 godina, koja je uskoro trebala proslaviti 100. rođendan, bila zabetonirana u zid kuće - i tko je počinitelj? Moguće je da je mrtva godinama. Obdukcija, koju je naložilo Državno tužiteljstvo u Beču, trebala bi utvrditi uzrok ženine smrti. Klupko stravičnog otkrića počelo se je odmotavati kada je ženin rođak pokušao čestitati ženi nadolazeći 100. rođendan. Kada nikako nije mogao doći s njom u kontakt, prijavio je nestanak umirovljenice.

Nakon toga, prošlog četvrtka je policija s vatrogascima provalila vrata kuće u Donjoj Austriji. Već na licu mjesta, kriminalistima je bilo jasno da Austrijanka očito nije nestala samo prije nekoliko dana i tjedana, već da je nema godinama. Međutim, policijski psi za traženje leševa odmah su nanjušili miris i istražitelje odveli izravno do zida blizu ulaza u podrum. Tamo su otkrili stravu i užas. Iza zidova od cigle ležalo je raspadnuto žensko tijelo. Susjed u neposrednoj blizini kuće u Münchendorfu, prvo je izazvao pomutnju izjavom da je više puta viđao ženinog sina u njezinom vrtu, kako jednom ili dva puta mjesečno kosi travu i uređuje majčin vrt. Dvoje muškaraca su navodno često viđani kako razgovaraju preko vrtne ograde. Izjava susjeda, "Bildu", koju prenosi "Heute" bila je vrlo upečatljiva: "Vidio sam je prije šest godina". Međutim sin je navodno za majku rekao da "živi u domu za starije i nemoćne osobe u Beču".

To je vjerojatno bio razlog zašto nitko u Münchendorfu tako dugo nije ništa posumnjao niti je prijavio nestanak žene. Žena je kao glavno prebivalište prijavila navodno Beč, a sekundarno je bilo u donjoaustrijskom Münchendorfu. Sada policija istražuje kakvu je ulogu imao stan u 9. bečkom stambenom okrugu Alsergrund. Odjel Bečke kriminalističke policije nastavlja istragu u svim smjerovima. Čeka se nalaz obdukcije, koji će razjasniti kako i kako je žena umrla, te da li je moguće da je umrla u Beču, te je nakon smrti možda kasnije prebačena u Münchendorf. 

Istraga je sada usredotočena na traženje odgovora zašto je tijelo žene naknadno zabetonirano u zidu kuće, i tko je za to odgovoran. I da li je novac bio motiv za taj gnjusan čin? Naime, postoji sumnja da je nakon ženine smrti možda netko i dalje nastavio primati njenu mirovinu ili naknadu za njegu, koju dobivaju stare i bolesne osobe. Ženin sin, mogao bi biti, kako navodi list, ključni svjedok u rasvjetljavanju ovog zagonetnog slučaja strave i užasa, koji je šokirao ne samo Austrijance nego i policiju. List navodi da za sve spomenute osobe vrijedi pravilo nevinosti dok im se ne dokaže krivnja.

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Ključne riječi
slučaj Zid Beč Austrija

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