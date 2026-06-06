Pravosuđe po potrebi: Kako je župan Posavec od umjerenog i modernog lica politike postao poput svih ostalih

Ne znamo je li međimurskog župana Matiju Posavca uistinu iznenadila prvostupanjska osuđujuća presuda za primanje mita, no prilično je jasno da je njegova reakcija bila unaprijed pripremljena. "Mislim da je ova presuda dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu", rekao je župan te dodao kako neće podnijeti ostavku "jer presuda nije pravomoćna". Posavec ima pravo tvrditi da nije kriv, no ovaj je put prešao granicu između obrane vlastitog slučaja i napada na jednu od temeljnih institucija države. Jedno je tvrditi da je sud pogriješio, a nešto sasvim drugo poručiti građanima da hrvatskom pravosuđu ne treba vjerovati. Pogotovo kad to govori čovjek koji je dio državnog sustava, nositelj javne vlasti i osoba koja svoj politički legitimitet crpi upravo iz državnih institucija. Paradoks je utoliko veći što je Posavec postao kritičar sustava tek kad se našao pod njegovim povećalom.