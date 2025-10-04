Mislila da joj susjed krade pakete s terase, a onda je otkrila pravog lopova: 'Osjećala sam je jako loše'

Mnogi ljudi naručuju proizvode putem interneta jer je to brz i praktičan način kupovine, no ništa nije frustrirajujuće kao kada paketi nestanu. Jedna žena nedavno je doživjela takvu situaciju, jer su njezini paketi tjednima nestajali s njezine terase, a problem je postao toliko ozbiljan da je počela kriviti svog susjeda. No, ispostavilo se da je krađa paketa imala sasvim neočekivano objašnjenje.

Iako je bila uvjerena da je njezin susjed kriv za nestale pakete, priča je dobila neočekivani obrat, jer je otkrila da lopov nije bio susjed, nego – lutajući pas. Žena je odlučila podijeliti svoju priču na Redditu, a reakcije su bile nevjerojatne.

Na početku je bila sigurna da njezin susjed krade pakete. "Tjednima sam primjećivala da paketi nestaju s moje terase. U početku su to bile sitnice – knjige, pa neki kuhinjski predmeti. Bila sam uvjerena da je to moj susjed. Uvijek je visio vani, a iskreno, nikada mu nisam vjerovala", ispričala je ona na Redditu. Na kraju je odlučila postaviti kameru kako bi ga uhvatila na djelu. "I tako sam postavila kameru i kad sam pregledala snimke, nisam mogla vjerovati što sam vidjela. Nije to bio moj susjed uopće. Bio je to pas lutalica koji je smislio kako povući pakete s terase."

No, ovo je bio samo početak nevjerojatnog otkrića. "I evo najluđeg dijela – kada su ga konačno uhvatili iz odjela za kontrolu životinja, otkrili su da je sve moje nestale pakete odvukao u mali kutak iza zgrade, kao da ih je 'sakupljao'. Svaka stvar je još bila tamo", dodala je žena.

Osjećala se nevjerojatno krivom što je sumnjala u svog susjeda. "Bila sam sigurna da je moj susjed kriv. Osjećala sam se jako loše zbog toga. Sljedeći dan sam ispekla kolačiće za njega i objasnila mu cijelu situaciju. Smijao se toliko da je skoro zaplakao. Sada, svaki put kad ga vidi, nosi mu hranu za pse."

Priča je brzo postala viralna na internetu, a mnogi su ostali u nevjerici zbog neočekivanog preokreta. Neki su komentirali s humorom, poput osobe koja je odgovorila: "Plot twist, susjed je učio pse lutalice kako krasti pakete po cijeloj četvrti." Drugi su dodali: "Moj mačak krade pakete s bilo kojeg mjesta u kući i vuče ih ispod kreveta."

Jedan korisnik je savjetovao: "Trebaš usvojiti tog psa, kupiti mu igračke i uživati u njegovom društvu." I dok su neki sumnjali u samu priču, smatrajući da je previše nevjerojatna da bi bila istinita, žena je objasnila da pas nije odveden u azil, već je samo pregledan i pušten. "Odjel za kontrolu životinja ga nije zadržao. Samo su ga provjerili, uvjerili se da nije ozlijeđen ni agresivan, i pustili ga jer nije imao vlasnika. I dalje povremeno luta po susjedstvu, ali sada svi paze na njega i podižu pakete puno više", objasnila je.

Kada je netko postavio pitanje zašto nitko nije primijetio psa ranije, žena je odgovorila: "Pas je bio 'super lukav', dolazio je samo kad nitko nije obraćao pažnju. Ponekad jednostavno ne primijetimo što se događa oko nas."