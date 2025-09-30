FOTO Urnebesna poruka na automobilu u Vinkovcima hit na internetu: 'Brutalno direktna'

Korisnike društvenih mreža nasmijala je do suza poruka koju je jedna Vinkovčanka ostavila na svom automobilu, a koja je potom objavljena na Facebook stranici Mi volimo Vinkovce/We love Vinkovci.

Naime, na prozorskom staklu žena je zalijepila naljepnicu s porukom 'Ne parkiraj blizu, debela sam' što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. U komentarima su neki prepoznali automobil.

- Taman se neki dan htjela parkirat pored, rekoh ajd neću zbog obje - napisala je jedna žena, dok su se javile neke koje poznaju vlasnicu automobila. - Uvijek originalna, naš ponos, brutalno direktna - napisala je jedna korisnica Facebooka.

Prema svemu sudeći, vlasnica automobila htjela se osigurati od neželjenih udaraca vratima na parkingu pa je pronašla zanimljiv način kako to spriječiti. Ne znamo je li u tome uspješna, no njezina poruka zato je daleko odjeknula.