VIDEO Žena nije mogla vjerovati što je njezin pas napravio dok ih nije bilo kod kuće: 'To je zaista dirljiv trenutak'

Kada je francuski buldog Yogi nedavno doživio napad, a u kući nije bilo nikoga, na sreću, tu je bio njegov prijatelj, pas Reggie koji je pokazao izvanrednu snalažljivost i instinkte te mu je spasio život.

Naime, obitelj McArdle živi s dva psa, a nadzorna kamera snimila je kako njihov bokser Reggie pomaže Yogiju u kritičnom trenutku. "U 12:15, Yogi je počeo imati napadaje, a u prvom satu imao je barem deset velikih napadaja", ispričala je Sarah McArdle. No, upravo u tom trenutku, Reggie je reagirao, okrenuo je Yogija i spriječio ga da dođe do opasnog udisanja vlastite sline.

Reggie je intuitivno osjetio da nešto nije u redu i, koristeći svoje šape, nastavio okretati Yogija, ostajući uz njega dok se nije smirio i oporavio. "To je zaista dirljiv trenutak koji pokazuje snagu prijateljstva i životinjskih instinkata", izjavila je Sarah, dodajući kako su joj takvi trenuci pomogli da shvati koliko je važna povezanost sa životinjama.

Zadovoljna što je donijela pravu odluku, Sarah je priznala da se uvijek dvoumila oko nabavke drugog psa, s obzirom na to koliko je Yogi bio bolestan, no sada je uvjerena da je napravila najbolji mogući izbor.