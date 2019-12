Miroslav Škoro: Postoji način na koji se mijenja Ustav

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro poručio je danas da će pobijediti na izborima u drugom krugu.

- Pozivam sve da izađu na izbore. Nemojmo se zavaravati anketama i nategnutim konstrukcijama. Nema potrebe za drugim krugom, nemojmo dodatno trošiti novce, imajmo miran Božić, ja ću ionako pobijediti u drugom krugu. Dovršimo sve u nedjelju, provedimo Božić u miru - rekao je Škoro gostujući jutros na N1.

Komentirajući ankete prema kojima malo zaostaje za predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović rekao je da su tu negdje te da će najbolja anketa biti izbori u nedjelju. Govoreći o ovotjednom televizijskom sučeljavanju bio je kritičan prema HRT-u.

- Završili smo u kontroliranim uvjetima državne režimske televizije, što se tamo promijenilo od Jugoslavije do danas? Ništa! Nemam se ja tamo što svađati i odgovarati na glupa pitanja, bio sam pristojan, tako me mater naučila - rekao je Škoro.

Kritizirao je Grabar-Kitarović.

- Ma ne kačimo se mi. Reći da je Petrović Zadranin - to je gaf. Na to se mi ne kačimo. Ali kad netko kaže da će nositi kolače, pa predsjednik ima dignitet, a kaže da će vjerojatno osuđenom nositi kolače u zatvor. Ne razumijem da netko na toj funkciji tako govori. Zna se koje su ovlasti predsjednika - rekao je Škoro.

Govoreći o povećanju predsjedničkih ovlasti koje su definirane Ustavom, Škoro je objasnio na koji način misli promijeniti Ustav i tako si povećati ovlasti.

- Postoji način na koji se mijenja Ustav. Prvi korak je postupanje prema Saboru u kojem morate imati dvotrećinsku većinu. Ipak, svi zaboravljaju jednu stvar, postoji članak 87 kojim se regulira način na koji se mijenja Ustav. To se može učiniti i na referendumu kako smo već jednom učinili - kaže Škoro.

Komentirao je i svoju izjavu da ima indicije da se njime bave tajne službe.

- Nije me zvao Markić iz SOA-e. Ja znam što znači vrhunska produkcija, ja znam napraviti šou. Ja sam došao i rekao što sam imao za reći, vidljivo je to sve. Da, naravno da se prati, naravno da imam indicije, i reći ću to tamo gdje to trebam i reći. Žele mene diskreditirati. Ja sam prošao tri operativne provjere, dva puta kao dioničar, i dva puta kao generalni konzul - rekao je Škoro.

Odbacio je optužbe da iza njega stoji ruski lobi odnosno Tomislav Karamarko rekavši da je Karamarka vidio samo jednom u životu te da je vratio iskaznicu HDZ-u kad je Karamarko bio izabran.

- Iza mene stoji ruski lobi, Karamarko, Bujanec, Radeljić, Josipović... - bio je ironičan.

Govorio je i o vojsci i braniteljima.

- Svi se oko nas naoružavaju. U Srbiji i policija ima topništvo. Samo mi stavljamo braniteljske mirovine unutra da bi se približili onom od 2 posto. Imamo potencijal da napravimo nešto, da angažiramo svoju vojnu industriju. Samo se treba dogovoriti što vlada može, a vojsci treba. Sad je 240 milijuna nekakve nabavke da bi se opremilo nekakvo vozilo otišlo u Izrael jer je naš Đuro Đaković bio skuplji 30 posto. Da je bilo i sto, trebalo je dati Đakoviću posao, jer će ti ljudi taj novac potrošiti u Hrvatskoj. Ne ponaša se dobar gospodar tako da daje drugima - rekao je Škoro.

