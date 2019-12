UŽIVO Brkić: Evo mene moji ljudi, nisam nestao. Bio sam uz Kolindu i bit ću

U zagrebačkoj dvorani Dražena Petrovića predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović održava završni predizborni skup. Na skup je stiglo nekoliko tisuća ljudi.

19:39 - Evo mene moji ljudi, nisam nestao. Na početku ću kazati: Bio sam uz Kolindu i bit ću", kazao je Milijan Brkić. Sve je pozdravio starim hrvatskim pozdravom, kako je rekao, Hvaljen Isus i Marija.

"Pozdravljam majku, ženu, pozdravljam sve vas žene. Mi ćemo u nedjelju opet odraditi posao da ne prekidamo ovu nit", rekao je.

"Dogovorili smo se da će ona biti predsjednica deset godina. Znate koga smo maknuli s Pantovčaka i Banskih dvora. Ne želim im niti imena spominjati", kazao je.

19:33 - Župan osječko-baranjski i šef kampanje Ivan Anušić zahvalio je svima na trudu i odricanju svih proteklih dana.

"Želim reći da razgovarajući s našom predsjednicom i putujući Hrvatskom da je ona žena koja neizmjerno voli Hrvatsku, voli ljude, žena koja ima potporu naroda i žena koja mora pobijediti 22. prosinca. Zahvaljujem se predsjedniku stranke i predsjednici što sam tu", kazao je Anušić.

"Imate predsjednicu koja je globalni brend. Tražim da ova tri dana i onda u drugom krugu napravimo sve što je u našoj moći da pobijedimo", dodao je.

19:17 - Kada biste mene pitali jednom riječju da opišem predsjednicu bez imalo dvojbe rekao bih domoljub", kazao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

"Ova kampanja se svela na dokazivanje domoljublja. Treba reći da se domoljublje ne govori već živi. Predsjednica je glas i produžena ruka svakog čovjeka u ovoj zemlji. Plakala je kada je bilo za plakat, slavila je kada je bilo za slaviti. Ona koja se ne srami već s ponosom ističe Hrvatsku, Domovinski rat i branitelje kao njen temelj", kazao je Penava.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Dok neki važu i razmišljaju o nekim drugim kandidatima nemojte zaboraviti koliko smo se namučili dobiti svoju predsjednicu. Neodlučnost i eksperimentiranje s drugim kandidatima za nas je luksuz koji si ne možemo priuštiti u nedjelju", dodao je Penava.

"Vi koji se premišljate, razmislite u nedjelju, ne srljajte", dodao je Penava.

19:11 - Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković također se javio video linkom.

"Grabar-Kitarović je za svoga mandata vratila Hrvatsku gdje joj je mjesto. Posljednjih mjeseci vidimo da ostali kandidati imaju isti program a to je pljuvanje i vrijeđanje aktulane predsjednice", kazao je.

19:06 - Za govornicu je izašao ministar Tomo Medved. "Lijepo je vidjeti prepunu Cibonu, vidjeti vas u zajedništvu isto ono koje nas je dovelo do pobjede u Domovinskom ratu i koje će nam dati pobjedu i u nedjelju", kazao je Medved.

"Predsjednica promiče naše vrijednosti diljem svijeta ne zaboravljajući koliko je krvi hrvatski narod prolio za domovinu", dodao je.

"Pokazali ste odgovornost prema obiteljima poginulih. Hvala vam na stvaranju pozitivnog ozračja u kojem su branitelji prepoznati kao temelj hrvatskog društva i države. U pet godina pokazali ste kako se voli Hrvatska", dodao je.

Video linkom javio se gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara. "Sve svoje najbliže pozovite da daju glas Kolindi Grabar-Kitarović, kazao je Opara.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

18:56 - Andrija Mikulić svima je zaželio dobrodošlicu.

"Velika je bitka pred nama. Prije pet godina dobili smo prvu hrvatsku predsjednicu, prvu HDZ-ovu predsjednicu nakon dr. Franje Tuđmana. Svi se sjećamo kako je Zagreb potegnuo, to želimo ponovo i to tražim od vas. Danas imamo neke nove ljude od majstora ironije do onih čija su lica potrošena od neznanja", kazao je Mikulić.

"Nije se otuđila od svoga naroda, bila je prisutna u svim dijelovima Hrvatske kao i u BiH i dijaspori", dodao je.

"Ono što je najbitnije ona je jedina predsjednica pred drugim liderima izgleda samouvjereno. Cijeli svijet poštuje Kolindu Grabar-Kitarović", kazao je i dodao da nema dostojnog kandidata.

18:34 - Kolinda Grabara-Kitarović zajedno sa suprugom Jakovom stigla je na predizborni skup. Grabar-Kitarović stigla je i u pratnji predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića. Cijela dvorana je skandirala. U Ciboni se nalazi nekoliko tisuća ljudi. Publika kliče: 'Pobjeda, pobjeda'

18:24 - Dvoranom odzvanjaju brojne domoljubne pjesme i vijore se hrvatske zastave. Oko Cibone su velike gužve, pa skup kasni. Na skupu će govoriti i premijer Andrej Plenković koji je već nekoliko puta ponovio kako je uvjeren da će kandidatkinja HDZ-a pobijediti na izborima za Predsjednika RH.

