11.12.2025. u 07:00

Valuta u osnovi blagostanja 21 države europodručja mora se potpuno uskladiti s tehnologijama 21. stoljeća.

Od robne razmjene preko kovanica i novčanica do kartica, sustavi plaćanja kojima se Europljani služe neprestano se razvijaju. Tijekom povijesti ti su sustavi, zahvaljujući inovacijama, postajali sve sofisticiraniji, učinkovitiji i praktičniji. Danas tehnologija mijenja naše društvo nevjerojatnom brzinom. Sasvim je prirodno da se tomu prilagodi i naša valuta. Europi je potreban digitalni euro za digitalno doba.

Eurogotovina zasad postoji samo u fizičkom obliku novčanica i kovanica koje držimo u novčanicima. Kao najopipljiviji izraz naše jedinstvene valute, ona nas zbližava. Znamo da se na nju možemo osloniti. Prihvaća se u cijelom europodručju. Jednostavna je za uporabu i uključiva. Štiti privatnost. Ona je naš novac, koji izdaje javna institucija, Europska središnja banka (ESB).

Europska središnja banka plaćanje Gotovina digitalni euro

GA
Gale007
08:05 11.12.2025.

Da nas mogu bolje i ucinkovitije guliti.... Uvijek je nesto "super" i sve za narod!

