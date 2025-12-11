Od robne razmjene preko kovanica i novčanica do kartica, sustavi plaćanja kojima se Europljani služe neprestano se razvijaju. Tijekom povijesti ti su sustavi, zahvaljujući inovacijama, postajali sve sofisticiraniji, učinkovitiji i praktičniji. Danas tehnologija mijenja naše društvo nevjerojatnom brzinom. Sasvim je prirodno da se tomu prilagodi i naša valuta. Europi je potreban digitalni euro za digitalno doba.



Eurogotovina zasad postoji samo u fizičkom obliku novčanica i kovanica koje držimo u novčanicima. Kao najopipljiviji izraz naše jedinstvene valute, ona nas zbližava. Znamo da se na nju možemo osloniti. Prihvaća se u cijelom europodručju. Jednostavna je za uporabu i uključiva. Štiti privatnost. Ona je naš novac, koji izdaje javna institucija, Europska središnja banka (ESB).