Od robne razmjene preko kovanica i novčanica do kartica, sustavi plaćanja kojima se Europljani služe neprestano se razvijaju. Tijekom povijesti ti su sustavi, zahvaljujući inovacijama, postajali sve sofisticiraniji, učinkovitiji i praktičniji. Danas tehnologija mijenja naše društvo nevjerojatnom brzinom. Sasvim je prirodno da se tomu prilagodi i naša valuta. Europi je potreban digitalni euro za digitalno doba.
Eurogotovina zasad postoji samo u fizičkom obliku novčanica i kovanica koje držimo u novčanicima. Kao najopipljiviji izraz naše jedinstvene valute, ona nas zbližava. Znamo da se na nju možemo osloniti. Prihvaća se u cijelom europodručju. Jednostavna je za uporabu i uključiva. Štiti privatnost. Ona je naš novac, koji izdaje javna institucija, Europska središnja banka (ESB).
Valuta u osnovi blagostanja 21 države europodručja mora se potpuno uskladiti s tehnologijama 21. stoljeća.
Na temelju dugogodišnjeg rada sa žrtvama, udruge koje se bave zaštitom žena uočavaju poražavajući trend: da velika većina žena s kojima rade kažu da više nikad neće prijaviti nasilje jer su osjetile da nisu podržane ni zaštićene
Ljudi s Velikog kontinenta strpali su premijera Plenkovića u rubriku “doktrine” ni krivog ni dužnog. Ljudi koji ga dulje gledaju, slušaju i pokušavaju objektivno shvatiti možda bi u kućicu “Plenkovićeva doktrina” upisali ovaj pojam: sustizanje, “catch up” na engleskom.
U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je konačno počela postupak modernizacije HV-a i njezina prelaska s istočne borbene tehnike na zapadnu
Lakše je umisliti tuđe noževe nego postaviti pitanje: što smo propustili učiniti za ovu ženu i mnoge poput nje
Europljani i Amerikanci ipak su još saveznici. Jer, pitanje savezništva mnogo je dublje od politika jednog američkog predsjednika ili nekoliko europskih vlada
Bošnjačko-hrvatski spor oko toga tko će upravljati izgradnjom i radom plinovoda kroz FBiH postao je besmislen jer je sad jasno da to neće biti ni jedni ni drugi, već Amerikanci
Ministrica bi bez privole pacijenata koristila podatke iz privatno plaćene usluge, na koje idu najčešće zbog dugih lista čekanja u bolnicama i nepovjerenja u sustav
Perverzno je radovati se zlu učinjenom ‘nama’ zato što onda i mi imamo pravo biti zli prema ‘njima’
Razlog je kao i obično nafta. Indija je zbog rata u Ukrajini došla u situaciju da rusku naftu kupuje po iznimno diskontiranim cijenama što je i učinila. To se nije dopalo Donaldu Trumpu koji je zaprijetio pa onda i uveo dodatne carine na indijsku robu koja se uvozi u Ameriku, sada je to ukupno 50 posto
Pred antifašistički marš, u prosincu 2025. napisala je besjedu, riječ koja će obilježiti događaj i dati mu ton i sadržaj. Briljantan tekst, ostat će zabilježen u povijesti hrvatske kulture i književnosti, makar se i ta kultura i ta književnost na kraju našli na poraženoj strani
Da nas mogu bolje i ucinkovitije guliti.... Uvijek je nesto "super" i sve za narod!