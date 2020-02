Miro Kovač opleo po Plenkoviću: 'Bolje da se nije ni kandidirao za šefa stranke'

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač izjavio je u srijedu da je aktualni predsjednik stranke Andrej Plenković, u vrijeme dok je radio u Ministarstvu vanjskih poslova, bio aktivan kritičar politike Franje Tuđmana te da bi bilo bolje da se nije ni kandidirao za predsjednika HDZ-a.

"Ovo stalno pozivanje na predsjednika Tuđmana podsjeća me na čovjeka koji je u kasnijim životnim godinama otkrio vjeru i onda se sada cijelo vrijeme na nju poziva. Mislim da je to malo pretjerano, to nije dobro", izjavio je Kovač novinarima u Saboru

Možda je u pitanju i grižnja savjesti. Imao sam privilegiju raditi u uredu predsjednika Tuđmana, tamo sam započeo svoj radni vijek, a gospodin Plenković u to je vrijeme bio zaposlenik Ministarstva vanjskih poslova i aktivan kritičar politike Franje Tuđmana, ustvrdio je.

Začuđen je, kaže, Plenkovićevim rječnikom kada govori o oponentima. Moralo bi se spustiti loptu na zemlju, mi smo kolege u HDZ-u, poručio je.

"Bilo bi bolje da se Plenković uopće nije kandidirao, s obzirom na stanje u kojem se zadnjih godinu dana nalazi HDZ. On je odlučio ponovno biti kandidat, što ja poštujem, ali nije u redu predbacivati oponentima da nisu konstruktivni", kaže Kovač.

Što se tiče Plenkovićevih prozivki da se izjasni ima li problema surađivati s predstavnicima nacionanih manjina, Kovač je ustvrdio da bi kao predsjednik Vlade surađivao sa svim manjinama dodavši da imamo i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Neće više biti "ja sam odlučio"...

Kritizirao je Plenkovića i zato što govori "ja sam odlučio", "ja sam odluku donio", "osobno sam donio odluku"...

"Rekao je da je on odlučio raskinuti koaliciju s Mostom i otpustiti njihove ministre. To u Vladi nitko nije znao, a nije ni HDZ. On je tek naknadno išao legitimirati tu odluku. Takvo postupanje nakon unutarstranačkih izbora neće više biti moguće, promijenit ćemo način funkcioniranja. Mi ćemo poštivati stranačka tijela i odluke donositi temeljem Statuta HDZ-a“, poručio je.

Nakon što je 2017. godinu odluku donio na svoju ruku i tako prekršio Statut, Plenković je trebao pokazati hrabrost i ići do kraja - na prijevremene parlamentarne izbore zajedno s drugim krugom lokalnih izbora, kazao je Kovač uvjeren da bi u tom slučaju HDZ glatko pobijedio na izborima.

Što se koalicije s Milanom Bandićem tiče, ponovio je da bi kao predsjednik HDZ-a dao preporuku da se GUP ne podrži, ali odluka je, naravno, na Gradskom odboru HDZ-a.

"Drago mi je da su kolege u Gradskom odboru upravo tako postupile, da su se oslobodili i donijeli odluku razumnu za zagrebački HDZ, koji iduće godine mora na lokalnim izborima imati šansu konačno iznjedriti gradonačelnika", kaže Kovač.