CIA je bila ključna otmici Madura, sada će preuzeti upravljanje Venezuelom

CIA potiho radi na uspostavljanju stalne američke prisutnosti u Venezueli i pomaže Trumpovoj administraciji da ostvari svoj novostečeni utjecaj na budućnost zemlje, objavio je ekskluzivno CNN. Iako će ministarstvo vanjskih poslova imati svoje diplomate, Trumpova administracija vjerojatno će se uvelike oslanjati na CIA-u u državi u kojoj se očekuje politička tranzicija nakon što je SAD uhitio i priveo predsjednika Nicolasa Madura.



Agenti američke tajne službe trebali bi graditi odnose s lokalnim stanovništvom. Prije otvaranja službenog veleposlanstva uspostavljat će i neformalne kontakte s članovima različitih frakcija venezuelske vlade, kao i s oporbenim čelnicima, rekao je izvor CNN-u, povlačeći paralelu s radom agencije u Ukrajini. Uspostavljanje aneksa CIA-e prioritet je broj jedan jer se time može pomoći u uspostavljanju kanala za vezu, surađivati s venezuelskim obavještajnim službama i omogućiti razgovore koje diplomati ne mogu voditi, rekao je bivši dužnosnik američke vlade koji je komunicirao s Venezuelcima.