Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STALNA AMERIČKA PRISUTNOST U CARACASU

CIA je bila ključna otmici Madura, sada će preuzeti upravljanje Venezuelom

Autor
Ivica Beti
29.01.2026.
u 06:05

Agenti američke tajne službe trebali bi graditi odnose s lokalnim stanovništvom

CIA potiho radi na uspostavljanju stalne američke prisutnosti u Venezueli i pomaže Trumpovoj administraciji da ostvari svoj novostečeni utjecaj na budućnost zemlje, objavio je ekskluzivno CNN. Iako će ministarstvo vanjskih poslova imati svoje diplomate, Trumpova administracija vjerojatno će se uvelike oslanjati na CIA-u u državi u kojoj se očekuje politička tranzicija nakon što je SAD uhitio i priveo predsjednika Nicolasa Madura.

Agenti američke tajne službe trebali bi graditi odnose s lokalnim stanovništvom. Prije otvaranja službenog veleposlanstva uspostavljat će i neformalne kontakte s članovima različitih frakcija venezuelske vlade, kao i s oporbenim čelnicima, rekao je izvor CNN-u, povlačeći paralelu s radom agencije u Ukrajini. Uspostavljanje aneksa CIA-e prioritet je broj jedan jer se time može pomoći u uspostavljanju kanala za vezu, surađivati s venezuelskim obavještajnim službama i omogućiti razgovore koje diplomati ne mogu voditi, rekao je bivši dužnosnik američke vlade koji je komunicirao s Venezuelcima.

Ključne riječi
Venezuela Maduro tajna služba CIA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!