Miro Kovač optužuje vrh HDZ-a za nepoštenu pretkampanju

U HDZ-u od sutra počinje prikupljanje potpisa za kandidature na unutarstranačkim izborima. Da bi im kandidatura bila pravovaljana, kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika HDZ-a u idućih 18 dana trebaju prikupiti više od 10.500 potpisa članova stranke.

Zasad jedini potvrđeni izazivač Andreja Plenkovića za čelnu poziciju u stranci, Miro Kovač, uvjeren je da mu ta brojka neće predstavljati problem te da će potpise prikupiti u vrlo kratkom roku.

No, iako kandidati koji su u pretkampanji stvorili blokove vjerojatno doista neće imati probleme s prikupljanjem potpisa, to bi mogla biti vrlo teška zadaća za one bez jake stranačke infrastrukture, kandidatima koji se žele natjecati izvan blokova, kao samostalni izazivači, primjerice, sadašnjim šefovima županijskih, gradskih i općinskih organizacija. Te se funkcije također izravno biraju, a oni će morati prikupiti potpise tri posto ukupnog broja članova u organizaciji u kojoj se natječu.

Video - Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier najavili kandidature

HDZ nikada nije proveo godinama najavljivanu reviziju članstva pa se sada u stranačkim evidencijama nalazi više od 110.000 članova, što je po općem uvjerenju daleko više od stvarnog broja. Po evidenciji kojom raspolažu kandidati, a koju smo na uvid dobili neslužbenim putem, u Šibensko-kninskoj županiji je, primjerice, u HDZ-u više od 10 posto ukupnog punoljetnog stanovništva, i to po popisu iz 2011., godine, prije novog vala iseljavanja.

Sa službenim početkom izbora u HDZ-u bilježi se i nešto oštrija retorika od one koju smo imali prilike vidjeti u pretkampanji. Miro Kovač danas je tako, gostujući u TNT-u televizije N1, stranački vrh optužio da su njega i njegove suradnike pokušali udaljiti od proslava obljetnice utemeljenja HDZ-a po gradovima i županijama. Kovač tvrdi da je bio nepoželjan na obljetnici u Šibeniku, iako je u Sabor izabran iz šibenske 9. izborne jedinice, a nisu ga, kaže, zvali ni na proslavu u Valpovu, što smatra nepoštenim.