Dva tabora u bitki za vrh HDZ-a ne biraju sredstva

Svi smo mi tim HDZ, u stranci ne treba potencirati podjele, važno je da HDZ iz ovih izbora iziđe jači... Poruke su to koje su tijekom kampanje za izbore u najvećoj političkoj stranci u javnost plasirali svi potencijalni kandidati za visoke stranačke dužnosti. No ono što se događa već u prvim danima nakon formalnog raspisivanja unutarstranačkih izbora sve manje sliči na programsko natjecanje, a sve više na “bratoubilački rat”, kakav smo do prije svega nekoliko mjeseci imali prilike vidjeti u SDP-u.

Da Plenkovićev tim u unutarstranačkoj kampanji neće prezati od vađenja “prljavog rublja” unutarstranačkim konkurentima otvoreno je jučer najavio glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, porukom da će od sada govoriti sve što zna i misli.

– Neke ćemo stvari toliko razgolititi da će nekima biti neugodno – poručio je Jandroković, bijesan zbog izjava aktualnog zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića da je Plenković u stranci stvorio kult ličnosti. Jandrokovića je zaboljela i Brkićeva tvrdnja da Plenkovićevi najbliži suradnici, među kojima je i Jandroković, nemaju izbornog legitimiteta. Podsjetio je da je osobno bio biran na niz važnih funkcija u stranci, kao i da je Brkić prije njega obnašao dužnost glavnog tajnika stranke, što je funkcija koja se ne popunjava na unutarstranačkim izborima, već imenovanjem na Predsjedništvu. Novi glasnogovornik Plenkovićeva tima Davor Božinović istodobno je pozivao na “spuštanje lopte” i korektnu utakmicu bez udaraca ispod pojasa.

– Ne udarcima na način da naši pravi politički protivnici, koji su u SDP-u i drugim strankama, kupe kokice i sjednu pred TV – apelirao je Božinović na N1 televiziji.

Brkićeva podrška Kovaču

Brkićeva kandidatura općenito je uzburkala duhove u HDZ-u, jer se radi o operativcu s određenom podrškom stranačkog terena, no u Plenkovićevu krugu nastoje ostaviti dojam da ih Brkićeva kandidatura ne uznemiruje. Tumače kako su oni koji su podržali Plenkovića u politici nešto dulje od Brkića, kako je riječ o ljudima s jakim bazama koje su potvrdili u nizu izbora u snažnim županijskim organizacijama i na nacionalnoj razini. Strelice koje se iz ovog tabora odašilju prema Brkiću govore i da je za zamjenika predsjednika stranke neobično da se odlučio kandidirati za nižu funkciju potpredsjednika stranke, čime sugeriraju da ni sam Brkić nije siguran u potporu koju uživa među članovima HDZ-a.

Neobično im je i da je Brkić odlučio poduprijeti “opciju za promjene” Mire Kovača, Ivana Penave i Davora Ive Stiera, s obzirom na to da Stier, kažu, “godinu dana gradi kampanju protiv Brkića”. Trojac koji zagovara promjene u HDZ-u danas je, kao i drugi koji se žele kandidirati na unutarstranačkim izborima, u središnjici stranke predao kandidature. S Kovačem, Penavom i Stierom Brkić nije bio, on je svoju kandidaturu za potpredsjednika HDZ-a predao nekoliko sati ranije, nakon čega je demantirao Plenkovićevu tvrdnju da se 2016. godine protivio suradnji s Mostom i zagovarao koaliciju s HNS-om, koju sada u unutarstranačkoj kampanji koristi Kovačeva opcija.

Međutim, nedugo zatim je Plenkovićevu tvrdnju o Brkićevoj podršci koaliciji s HNS-om potvrdio i Davor Ivo Stier, koji je prepričao kako je Brkić tu kombinaciju zagovarao na jednoj sjednici Predsjedništva stranke kojoj Stier nije nazočio. Ipak, naglasio je kako “opcija za promjene” prihvaća Brkićevu podršku jer “povijest ne možemo promijeniti”.

VIDEO Bačić u studiju Večernjeg: Unutarstranački izbori u HDZ-u će biti najdemokratskiji u Hrvatskoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trojac je potom još jednom iznio svoj program za promjene u stranci, pri čemu su kao glavni argument protiv Plenkovića istaknuli činjenicu da je HDZ na izborima za europski parlament u svibnju prošle godine ostvario najlošiji rezultat u svojoj povijesti, nakon čega je izbore izgubila i predsjednička kandidatkinja stranke Kolinda Grabar-Kitarović.

– Ne može biti u interesu HDZ da HDZ izgubi sljedeće izbore, to bi za HDZ bilo fatalno, gore nego 2011. godine. HDZ treba resetirati, rekonstruirati, vratiti članstvu. Članstvo će sada imati veliku šansu pokazati, bez straha, kome želi pokazati povjerenje za vodstvo – poručio je Miro Kovač. Ponovio je i Brkićeve optužbe o Plenkovićevu “kultu ličnosti”.

– Kad mi pobijedimo, neće više biti faraona ili Josipa Broza Tita, u HDZ-u neće biti kulta ličnosti – kazao je zasad jedini Plenkovićev protukandidat u utrci za čelnu poziciju u HDZ-u.

Stier i Penava ponovili su pak ocjenu da su loši izborni rezultati HDZ-a u posljednjih godinu dana rezultat političke konfrontacije s ljudima koji se vide u konzervativnom i demokršćanskom prostoru, a koji su nekad glasali za HDZ.

– Moramo čuti što su nam birači htjeli reći. Oni žele jasniju borbu protiv klijentelizma, da se prekine sukob s ljudima koji dijele državotvorne interese – poručio je Stier.

Slobodni strijelci

Uz potpredsjedničke kandidate iz timova Kovač i Plenković kandidature su jučer predali i neki koji na potpredsjedničku funkciju žele izvan blokova. Među njima je i aktualni predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić, koji je nakon potpisivanja obrasca za kandidaturu izjavio kako želi potaknuti jačanje unutarstranačkog dijaloga i pridonijeti promjenama u politici HDZ-a. Iako formalno ne podržava “opciju za promjene”, Škorićeve poruke gotovo su navlas iste onima koje šalju Kovač, Penava i Stier pa nije isključeno da će na terenu neslužbeno podupirati njihovu opciju.

Da su HDZ-u nužne promjene, smatra i Ivan Kujundžić, koji se također natječe za potpredsjednika HDZ-a, a koji je uvjeren da se stranka “nagnula posve nalijevo” i da to treba ispraviti. Kujundžić nije u taborima jer drži da su takve podjele loše za stranku, a što se tiče potpore predsjedničkim kandidatima, kaže da će obojici postaviti određena pitanja te da će povjerenje pokloniti “onom tko mu dobro odgovori”.

Za potpredsjednika ide i Hrvoje Tomasović, koji je u stranci tek godinu dana, a kandidirao se jer su mu se, kaže, članovi žalili da je HDZ otišao ulijevo.

– Ja sam desno i, ako bude malo lijevih i desnih – naći ćemo neku vagu i to uravnotežiti – poručio je Tomasović, uz dodatak da se osobno nije “naslonio” ni na jednu stranu te da ne želi voditi negativnu kampanju.

VIDEO Raspisani unutarstranački izbori u HDZ-u