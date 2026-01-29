SAD razmješta svoje snage, analitičari: 'Ovo je najveća koncentracija američke vojne moći na Bliskom istoku'

Svijet sa strepnjom promatra eskalaciju napetosti između Sjedinjenih Država i Irana nakon što je američki predsjednik Donald Trump u srijedu objavio da se "masivna armada" kreće prema iranskim obalama te poručio Teheranu da mu "vrijeme istječe" za postizanje nuklearnog sporazuma. U dramatičnoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je opisao flotu, predvođenu nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln, kao moćniju od one poslane u nedavnu operaciju u Venezueli. "Spremna je, voljna i sposobna brzo ispuniti svoju misiju, brzinom i nasiljem, ako bude potrebno", napisao je Trump, ne ostavljajući prostora za dvosmisleno tumačenje poruke upućene iranskom vodstvu.

Ovo upozorenje nije samo retoričko zaoštravanje. Trump je izravno povezao prijetnju s prethodnim vojnim udarom iz lipnja prošle godine, poznatim kao operacija "Midnight Hammer", kada su američke i izraelske snage bombardirale tri ključna iranska nuklearna postrojenja. "Nadam se da će Iran brzo 'sjesti za stol' i dogovoriti pošten i pravedan sporazum, bez nuklearnog oružja", poručio je Trump, dodavši zlokobno: "Sljedeći napad bit će daleko gori! Nemojte dopustiti da se to ponovi". Time je ultimatum postao kristalno jasan, a pregovarački okvir sveden je na potpunu kapitulaciju pred američkim zahtjevima koji uključuju obustavu obogaćivanja uranija, prekid programa balističkih projektila i prestanak podrške regionalnim saveznicima.

Reakcija iz Teherana bila je brza i jednako oštra. Iranski ministar vanjskih poslova, Abbas Araghchi, izjavio je da su oružane snage njegove zemlje spremne "s prstima na okidaču" kako bi "trenutačno i snažno odgovorile" na bilo kakvu agresiju. Još je izravniji bio Ali Shamkhani, savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je upozorio da je "ograničeni udar iluzija". "Bilo kakva vojna akcija Sjedinjenih Država, s bilo koje lokacije i na bilo kojoj razini, smatrat će se početkom rata", poručio je Shamkhani, dodavši da će odgovor biti "neposredan, sveobuhvatan i bez presedana", s metama koje uključuju "srce Tel Aviva i sve one koji podržavaju agresora".

Cijela kriza odvija se u pozadini brutalnog gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda koji su potresli Iran od kraja prošle godine. Potaknuti gospodarskim kolapsom i padom vrijednosti valute, prosvjedi su prerasli u najveći izazov za klerikalni režim od Islamske revolucije 1979. godine. Prema podacima organizacija za ljudska prava, u nasilju je ubijeno više od šest tisuća ljudi, dok neke procjene govore o desecima tisuća žrtava. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je pred Senatom da je iranski "režim vjerojatno slabiji no ikad" te da nema odgovor na temeljne pritužbe naroda, što Washingtonu otvara prostor za vršenje maksimalnog pritiska.

Potvrda o razmještanju američkih snaga stigla je i iz Pentagona. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i njegova borbena skupina ušli u bliskoistočno područje operacija. Ovaj potez, zajedno s premještanjem dodatnih borbenih zrakoplova u baze u Jordanu i Kataru, povećava broj američkih vojnika u regiji na više od trideset tisuća. Analitičari, poput onih iz agencije Reuters, ističu kako je ovo najveća koncentracija američke vojne moći na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko godina. Iran je, s druge strane, u blizini svoje obale rasporedio brod nosač dronova, IRIS Shahid Bagheri, signalizirajući da se priprema za mogući sukob.

Dok diplomacija, čini se, ustupa mjesto zveckanju oružjem, posrednici poput Katara i Omana pokušavaju prenositi poruke između Washingtona i Teherana. Međutim, iranski dužnosnici inzistiraju da pregovori pod prijetnjom sile ne dolaze u obzir. U ovom opasnom nadmetanju, gdje svaka strana vjeruje da je druga na rubu popuštanja, rizik od pogrešne procjene koja bi mogla zapaliti čitavu regiju veći je nego ikad. Svijet sada može samo čekati hoće li Trumpova strategija "sile i nasilja" dovesti do željenog dogovora ili do rata s nesagledivim posljedicama.