Ministarstvo vanjskih poslova: Nemamo službenu informaciju o uhićenju Krunoslava Fehira u Srbiji

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu Hini su rekli da još nemaju službenu informaciju o uhićenju Krunoslava Fehira u Srbiji, kojega se u Srbiji tereti za ratne zločine nad Srbima po zapovijedi Branimira Glavaša 1991. godine u Osijeku.

MVEP i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu još nemaju službenu informaciju o navedenom slučaju a konzularna pomoć nije zatražena, odgovoreno je Hini iz ministarstva vanjskih poslova na upit o uhićenju Fehira. "Stoga u ovome trenutku ne možemo komentirati", rekli su MVEP i Veleposlanstvo.

Srbijanska policija uhitila je Krunoslava Fehira, kojeg se u Srbiji tereti za ratne zločine nad Srbima po zapovijedi Branimira Glavaša u ljeto 1991. godine u Osijeku, objavio je u nedjelju portal provladinog tabloida Informer. Fehir je, prema informacijama Informera, sam došao na granični prijelaz sa Srbijom, nakon čega su ga policajci obavijestili da mora poći u Beograd jer je za njim raspisana tjeralica za ratne zločine.

Kako Informer doznaje, "o svemu su obaviješteni tužitelji za ratne zločine, po čijem odobrenju će Fehiru biti određeno zadržavanje do 48 sati". Prema pisanju Jutarnjeg lista "Fehir je nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik BOB-a (Braniteljske osječke bojne), te je bio ključni svjedok na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjene tijekom Domovinskog rata, posebno u Osijeku 1991. godine".

Fehir je, piše Jutarnji, javno priznao da je kao maloljetnik sudjelovao u mučenjima i ubojstvima srpskih civila po zapovijedi Branimira Glavaša, uključujući i ubojstvo Čedomira Vučkovića. Tvrdio je da su svi zločini bili organizirani i naređeni od strane Glavaša, kojeg je nazvao "alfom i omegom" tih događaja.

On je nakon davanja iskaza o tim zločinima postao zaštićeni svjedok, a njegova svjedočenja bila su ključna u sudskim procesima protiv Glavaša i njegovih suradnika. Iako je bio maloljetan u to vrijeme, Fehir je izrazio kajanje i želju za isprikom obiteljima žrtava. Beogradski Informer na portalu je objavio četiri stranice preslika Fehirova iskaza u policiji datiranog 15. lipnja 2025. u kojem je, kako se navodi, "do detalja je opisao jeziva ubojstva".