Ministarstvo: Dovedeno je u pitanje opstojnost rada MEV-a u ovoj formi

Međimursko veleučilište ima zabranu upisa studenata na preddiplomski studij održivog razvoja. Doznaje se to iz odgovora koji smo dobili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na upit o izboru novog dekana. Kako dekanici doc. dr.sc. Nevenki Breslauer na kraju akademske godine istječe drugi i zadnji mandat, Upravno vijeće je nakon provedenog natječaja izabralo doc. dr. sc. Igora Klopotana. Prevagu u Upravnom vijeću ima Ministarstvo s tri glasa, dok dva imaju predstavnici MEV-a. U kuloarima se spominjalo da bi zaposlenici na čelu te ustanove rado vidjeli prodekana za nastavu dr. sc. Mihaela Kukeca, no predstavnici Ministarstva odlučili su se za I. Klopotana.

Za njega na HNS-ovim stranicama piše da je predsjednik Interesnog odbora za znanost i obrazovanje te stranke Varaždinske županije, a s obzirom na to da je ministrica prof. dr. Blaženka Divjak u Vladu ušla iz kvote HNS-a, to je bilo dovoljno da se proširi glas o mogućem stranačkom kadroviranju, pa čak i o rodbinskoj i prijateljskoj povezanosti, što u Ministarstvu "s čuđenjem odbacuju". Stručno vijeće predložilo da Upravnom vijeću dvojicu kandidata s najvećim brojem glasova, a to su dr. sc. Kukec s 14 glasova i dr. sc. Klopotan s 11. Na tajnom glasovanju na sjednici Upravnog vijeća omjer glasova bio je 4:1 u korist I. Klopotana.

- Dosadašnja uprava, u kojoj je bio i član dr. sc. Kukec, svojim upravljanjem dovela je do situacije da trenutno MEV upisuje studente na samo dva studijska programa, s obzirom da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje kod trećeg studijskog programa uočila brojne nedostatke temeljem kojih Veleučilište ima zabranu upisa studenata na program dok se nedostaci ne uklone. U tom smislu, dovedena je u pitanje opstojnost rada Veleučilišta u ovoj formi, a za nastalo stanje je odgovorna dosadašnja Uprava - navode u Ministarstvu. Dr. sc. Klopotan kaže da je izabran za dekana jer je stručan i ima odlične reference, a očito je, dodaje, da prethodna uprava nije bila dovoljno uspješna.

- Prvo i osnovno što želim naglasiti jest da ću posebnu pažnju posvetiti izgradnji boljih međuljudskih odnosa na Veleučilištu, o čemu se zadnjih godina nije vodila dovoljna briga. Odmah krećemo s razvojem specijalističkih diplomskih studija računarstva i održivog razvoja, te s jačom suradnjom s gospodarstvom i međunarodnom suradnjom. U mom mandatu će Međimursko veleučilište postati znanstvena institucija, za što će biti potrebno ispuniti više uvjeta, od broja doktora znanosti zaposlenih na instituciji do redefiniranja Zbornika radova MEV-a, u čije ćemo uredništvo pozvati renomirane znanstvenike. Sufinancirat će se svi doktorati i izbori u znanstvena zvanja naših zaposlenika, kao i odlasci na stručna usavršavanja i znanstvene konferencije - najavljuje dr.sc. Klopotan.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Dr. sc. Kukec napominje da je MEV dopusnicu za studij održivog razvoja od Ministarstva dobio još 2012. godine, čime su bili odobreni i stručni nazivi koje studenti dobivaju po završetku studija. Otprilike u vrijeme kad je prva generacija studenta trebala završiti studij i dobiti diplome, 2015. godine, Rektorski zbor donosi integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica, u kojem stručni nazivi i kratice ne odgovaraju onima iz dobivene dopusnice.

- Time dva temeljna dokumenta, dopusnica i navedeni popis stručnih naziva i kratica, nisu u skladu. MEV nema ingerenciju nad jednim niti nad drugim, niti tu postoji ikakva naša odgovornost, dakle, pravila za nas su se promijenila pred kraj utakmice - ističe dr. sc. Kukec. Kako bi se stručni nazivi i kratice uskladili, Agencija za znanost i visoko obrazovanje pokrenula je postupak izvanredne akreditacije za održivi razvoj.

- Unatoč svim našim naporima i reviziji cjelokupnog programa te usklađivanja s potrebama tržišta rada, o čemu imamo i pozitivno mišljenje Hrvatske gospodarske komore, MZO nam izdaje zabranu upisa. Stoga me čudi ovako jednostrano i jednoslojno promatranje problema na rješavanju kojeg smo do sada, Ministarstvo i MEV, zajedno radili - napominje i dodaje da je prema posljednjim informacijama postupak recenziranja studijskog programa za održivi razvoj pri završetku.

- Moram reći da sam ponosan na sve naše zaposlenike, iako je teško izdvojiti ikoga, posebno sam ponosan na one koji su radili na revizijama i izradi prijedlog studijskog programa Održivi razvoj. Oni nose u toj situaciji najteži teret, posebno kada imate pred sobom zabranu upisa, nemate studente s kojima bi radili te je tu jedna neizvjesnost a jasno je i očito da gospodarstvo treba stručnjake iz STEM područja te da se svi završeni studenti stručnog studija Održivi razvoj zapošljavaju ili nastavljaju studij. Smatram kako ih je potrebno dalje podržavati i motivirati kako bi nastavili ispunjavati svoju temelju zadaću, pomaganje lokalnom gospodarstvu stvaranjem obrazovanih ljudi koje će nositi razvoj gospodarstva Međimurske županije - dodao je.

Odluku čekaju i studenti koji su već završili taj studij, a titula, umjesto prvostupnika inženjera strojarstva, graditeljstva ili zaštite okoliša, kako im je rečeno kad su se upisivali, glasi prvostupnik inženjer održivog razvoja, čime im je, smatraju, smanjena mogućnost zapošljavanja.