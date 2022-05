Ministar Medved hospitaliziran, imao temperaturu od 40 stupnjeva

Braniteljskim krugovima posljednjih se dana proširila nimalo ugodna vijest o bolesti njihova resorna ministra Tome Medveda. Tu su nam vijest potvrdili i u Ministarstvu hrvatskih branitelja. "Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved hospitaliziran je u Zagrebu prošli tjedan zbog zdravstvenih problema. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oporavlja se", stoji u odgovoru na upit koji nam je poslala ministrova Služba za odnose s javnošću, bez preciznijih informacija o vrsti bolesti i simptomima s kojima se ministar bori.

Problemi sa srcem i tlakom

No kako doznajemo, potpredsjednik Vlade najprije je, još prošlolg utorka, primljen u KBC Rebro zbog bojazni da je riječ o srčanim problemima, no nakon učinjenih pretraga prebačen je u Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Ondje se nalazi uslijed zbog posljedica rotavirusa sa izrazito visokom temperaturom koja je danima prelazila čak 40 stupnjeva, no liječnici su je uspjeli sniziti. Inače, rotavirus uzrokuje gastroenteritis, simptomi osim povišene tjelesne temperature uključuju povraćanje i bol u trbuhu, a liječenje se prvenstveno sastoji od nadoknađivanja izgubljene tekućine, odnosno hidracije.

Na žalost, ovo nije prvi put da ministar branitelja Tomo Medved zbog narušena zdravlja zatraži pomoć liječnika. U svibnju 2019. hospitaliziran je u KB Dubrava zbog problema sa srcem. Tada nije podvrgnut operaciji već mu je napravljen manji zahvat na krvožilnom sustavu, na koronarnim arterijama srca, a u bolnici ga je posjetio i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Tri godine ranije, u ljeto 2016. godine ministar Medved u bolnici je završio i, a liječio se u zagrebačkoj bolnici Rebro. Tada je hospitaliziran zbog visokog krvnog tlaka.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posljednji je put medijima bio dostupan prije dva tjedna kada je izjavio kako su proces prikupljanja potpisa generala i zahtjev za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača kreirali Ured predsjednika RH Zorana Milanovića i Perkovićev odvjetnik Anto Nobilo. Dodao je kako mu je jasno da su pojedini generali prepoznali doprinos Perkovića i Mustača u Domovinskom ratu kao olakotnu okolnost, ali i ustvrdio kako je ujedno bitno da ih taj doprinos ni na koji način ne može abolirati od zločina koje su počinili u sustavu bivše jugoslavenske tajne službe Udbe.

Medved je tom prilikom naglasio kako je od pojave pisma generala u javnosti dobivao na tisuće poruka hrvatskih branitelja i obitelji čiji su članovi ubijeni u vrijeme Udbe.

"Izrazili su strahovito nezadovoljstvo prema takvom načinu, izrazili su očekivanje da isti neće biti pomilovani", poručio je tada Medved i upozorio da cijeli ovaj proces izaziva podjele u hrvatskom društvu, posebice u podjeli hrvatskih branitelja.

Između branitelja i politike

Nema dvojbe da odgovorna dužnost koju obnaša ostavlja traga na zdravlju 54-godišnjeg ministra. Nakon razornih potresa na Banovini i u Zagrebu imenovan je ključnom figurom procesa obnove koja, kako je poznato, ne ide nimalo glatko, a ni njegov resor nije lišen stresa. Ministar Tomo Medved već godinama funkcionira kao svojevrsni gromobran između politike, u koju se otisnuo, i dijela braniteljske populacije koja počesto ne podržava poteze aktualne vlasti kojoj pripada i njihov bivši suborac.

Uz raskorak u kojem neprekidno djeluje, brojnim dijagnozama zasigurno je pridonio i pet godina dug ratni put ovog nekadašnjeg pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, tijekom kojeg je ranjavan čak tri puta. Kao što je poznato, hrvatski branitelji su zbog višegodišnje izloženosti ratnim strahotama značajno skloniji pobolu od ostatka populacije, što su pokazala i brojna istraživanja.