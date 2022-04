Snimka potaknula nagađanja: Ovo dokazuje da je Putin bolestan, a ni Šojgu nije dobro

Snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom sastanka s ministrom obrane Sergejom Šojguom potaknula je nagađanja o Putinovom zdravlju. Video isječci i fotografije sa sastanka šire se društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali zašto je Vladimir Putin tijekom cijelog sastanka desnom rukom čvrsto držao stol. Osim što nije puštao stol, ruski predsjednik cijelo je vrijeme pogrbljeno sjedio u stolici dok mu je Šojgu čitao o situaciji u Mariupolju.

- Izgleda li i vama Putin sve manje zdravo svakim danom rata? - upitao je na Twitteru novinar Kyiv Independenta Illia Ponomarenko.

- Vidim drastičnu razliku s kraja veljače i sada - dodao je.

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9