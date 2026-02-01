Kanadski separatisti prekrajaju granicu, žele u Trumpov zagrljaj

Mediji su objavili kako su se separatisti iz Alberte nekoliko puta sastali s dužnosnicima administracije Donalda Trumpa, a ta je vijest izazvala reakciju dužnosnika Kanade. Financial Times izvijestio je da su dužnosnici američkog State Departmenta održali sastanke s Projektom prosperiteta Alberte (APP), skupinom koja poziva na referendum o tome treba li ta energetski bogata zapadna pokrajina napustiti Kanadu.



Ta pokrajina već desetljećima ima pokret za neovisnost čiji začeci sežu u 1930.-te godine, a Trump je više puta prijetio da će Kanadu učiniti "51. saveznom državom" Američke unije. Čelnici APP-a navodno su se sastali s dužnosnicima američkog State Departmenta u Washingtonu najmanje tri puta od prošlog travnja. Trump je drugi put stupio na dužnost u siječnju.