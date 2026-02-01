Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZIVI NA REFERENDUM

Kanadski separatisti prekrajaju granicu, žele u Trumpov zagrljaj

Autor
Danijel Prerad
01.02.2026.
u 10:26

Ovi sastanci izazvali su zabrinutost u Ottawi zbog potencijalnog miješanja SAD-a u kanadsku unutarnju politiku. To je uslijedilo nakon komentara američkog ministra financija Scotta Bessenta prošlog tjedna, koji je Albertu opisao kao "prirodnog partnera za SAD" i pohvalio bogatstvo resursa i "neovisni" karakter pokrajine

Mediji su objavili kako su se separatisti iz Alberte nekoliko puta sastali s dužnosnicima administracije Donalda Trumpa, a ta je vijest izazvala reakciju dužnosnika Kanade. Financial Times izvijestio je da su dužnosnici američkog State Departmenta održali sastanke s Projektom prosperiteta Alberte (APP), skupinom koja poziva na referendum o tome treba li ta energetski bogata zapadna pokrajina napustiti Kanadu.

Ta pokrajina već desetljećima ima pokret za neovisnost čiji začeci sežu u 1930.-te godine, a Trump je više puta prijetio da će Kanadu učiniti "51. saveznom državom" Američke unije. Čelnici APP-a navodno su se sastali s dužnosnicima američkog State Departmenta u Washingtonu najmanje tri puta od prošlog travnja. Trump je drugi put stupio na dužnost u siječnju.

Ključne riječi
Donald Trump SAD alberta Kanada

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar kenshi
kenshi
10:54 01.02.2026.

Zapravo Alberta, Manitoba ,Saskatchewan i British Columbia žele se spasiti od woke leftarda Carney-a koji samo nastavlja u stopama Trudeau-a upropaštavanje Kanade.

Avatar southman
southman
11:06 01.02.2026.

Ovo je pitanje dana.

Avatar Blokiran
Blokiran
10:41 01.02.2026.

I Kalifornija zeli odcjepljenje...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!