Mediji su objavili kako su se separatisti iz Alberte nekoliko puta sastali s dužnosnicima administracije Donalda Trumpa, a ta je vijest izazvala reakciju dužnosnika Kanade. Financial Times izvijestio je da su dužnosnici američkog State Departmenta održali sastanke s Projektom prosperiteta Alberte (APP), skupinom koja poziva na referendum o tome treba li ta energetski bogata zapadna pokrajina napustiti Kanadu.
Ta pokrajina već desetljećima ima pokret za neovisnost čiji začeci sežu u 1930.-te godine, a Trump je više puta prijetio da će Kanadu učiniti "51. saveznom državom" Američke unije. Čelnici APP-a navodno su se sastali s dužnosnicima američkog State Departmenta u Washingtonu najmanje tri puta od prošlog travnja. Trump je drugi put stupio na dužnost u siječnju.
Kanadski separatisti prekrajaju granicu, žele u Trumpov zagrljaj
Ovi sastanci izazvali su zabrinutost u Ottawi zbog potencijalnog miješanja SAD-a u kanadsku unutarnju politiku. To je uslijedilo nakon komentara američkog ministra financija Scotta Bessenta prošlog tjedna, koji je Albertu opisao kao "prirodnog partnera za SAD" i pohvalio bogatstvo resursa i "neovisni" karakter pokrajine
