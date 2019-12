Milanović zadržao birače, a Grabar-Kitarović dignitet: 'Izgledalo je kao da vode osobni rat'

Prva debata u drugom krugu predsjedničkih izbora održana jučer na RTL-u od samog starta bila je i više nego žustra i dinamična. Milanović je uglavnom bio sadržajniji i imao jače argumente, no u nekoliko se navrata dao iznervirati, a na trenutke je djelovao čak i agresivno. Oboje kandidata, i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, od prve su minute otkrili svoje taktike, pri čemu su oboje detektirali slabe točke protivnika i nastojali ih što češće koristiti tijekom čitave debate koja je trajala više od dva sata. Kolinda Grabar-Kitarović protivnika je nastojala ocrniti kao lošeg premijera, točnije najlošijeg u povijesti, konstantno se trudeći izvući mu loše gospodarske pokazatelje iz njegova mandata.

Milanović je pak dobrano koristio njezinu povezanost s HDZ-om i činjenicu da je bila ministrica u vladi Ive Sandera, koji je baš jučer nepravomoćno osuđen na šest godina u aferi Ina – Mol. U tome mu je više puta pomogla i sama aktualna predsjednica, prvi put kada je ničim izazvana sama podsjetila na svoje vrijeme u Sanaderovoj vladi, za koju je kazala da je bila jedna od najuspješnijih.

Odlični u temama vanjske politike

Na optužbe o lošem premijerskom mandatu Milanović je uzvraćao podacima koji su trebali demantirati Kolindu Grabar-Kitarović, no ona je uporno do kraja debate s postojanim blagim smiješkom na licu protukandidata prozivala da je povećao poreze, da je predstečajnim nagodbama mnoge male poduzetnike i građane doveo u blokadu i na kraju pokrenuo val iseljavanja iz Hrvatske. Na dio oko predstečajnih nagodbi koje je predsjednica nazivala kriminalnom praksom Milanović je uzvratio da je upravo jednu takvu pokrenula Plenkovićeva Vlada u Đuri Đakoviću na temelju zakona donesenom u njegovu mandatu.

Milanović je Grabar-Kitarović optuživao da širi netrpeljivost i trguje mržnjom kada izjavljuje da za nju glasa “prava” Hrvatska, na što je Grabar-Kitarović uzvratila da je upravo on kao premijer dijelio Hrvatsku kada je hrvatske policajce poslao da nasrnu na branitelje u crkvu Sv. Marka. Milanović pak uzvraća da se u crkvu “zabarikadirala šačica provokatora”. Grabar-Kitarović je prozvao da ga je pokušala srušiti s premijerske funkcije upravo time što je išla u “rušilački šator”, prijetila da će sazvati sjednicu Vlade i otvoreno od njega tražila da podnese ostavku.

Tko je od debate profitirao, upitali smo i Večernjakove političke analitičare. Krešo Macan smatra da je Milanović imao bolje otvaranje i zatvaranje debate jer nastupa sa stavom i premijerskim iskustvom. Općenito, drži Macan, Milanović i govori bolje iz glave i improvizira.

– No nekako se u srednjem dijelu emisije previše opustio pa je stalno prekidao Kolindu Grabar-Kitarović i u jednom trenutku krenuo nešto kopati po papirima, pa se ta neka početna prednost prebacila na stranu Kolinde Grabar-Kitarović, koja je izgledala smirenije i opuštenije. Odlični oboje u temi vanjske politike, i to je možda bio najbolji dio emisije s jasnim porukama biračima. Ostatak međusobnih svađa znao je ostajati bez konkretnih poruka biračima, iako je bilo efektnih rasprava i bili su najbolji kada su ih voditelji puštali da se izraze do kraja – kaže Macan.

Da je Milanović krenuo sigurnije i jasnije, dok je Grabar-Kitarović na početku imala blagu tremu, smatra i Božo Skoko. Međutim, s odmakom vremena, drži, ona je bila sve sigurnija i suverenija, dok je Milanović gubio živce i nepotrebno pokazivao agresivnost, iako dio njegovih birača, kaže Skoko, sigurno voli strast koju pokazuje u svojim javnim nastupima.

– Već su na početku pokazali razlike u karakteru, a do kraja su se posve opustili i vidjelo se koliki je kontrast njihovih osobnosti, smirene predsjednice i koleričnog izazivača. Razlike u programima i pogledima na ključna pitanja mnogo su manja nego što se očekivalo, s tim da je ona pokazala mudrije snalaženje u vanjskoj politici, dok je Milanović bio posve nediplomatičan u komentiranju pojedinih lidera država s kojima bi morao surađivati postane li predsjednik. Bio je relativno uspješan u obrani svoga mandata na čelu Vlade – drži Skoko, koji smatra i da je Milanović bio malo spretniji u argumentaciji, ali i da je pokazao nervozu i sklonost dociranju.

Ankica Mamić pak drži da nitko debatom nije pogodio “u sridu”.

– Pitanje je koliko su i pitanja adekvatna, ali svakako su oboje propustili reći zašto bismo za njih glasali i što će učiniti kako bi Hrvatska bila bolja zemlja. Kakva je njihova vizija Hrvatske za sljedećih pet godina, to nismo čuli. To da će netko raditi nije dovoljan odgovor – upozorava Mamić. Smatra da je oboje kandidata bilo dobro koncentrirano i da nitko zasad nema ozbiljnu prednost, pri čemu ocjenjuje da je Milanović bio asertivan, ali ne i agresivan, dok se aktualna predsjednica dobro držala.

– Rekla bih da su oboje kandidata zaboravili da sučeljavanje služi obraćanju biračima, posebno onima kojima niste prvi izbor. Čini mi se da, zapravo, vode neki osobni rat a da ne misle na to što birači žele od njih čuti – kaže Mamić.

Predsjednica je s druge strane, drži Skoko, bila televizičnija i pokazala da joj leže ovakvi formati.

Teško odrediti pobjednika

– U konačnici, teško je reći tko je ovdje odnio pobjedu. Milanović je kao izazivač imao dvostruku zadaću – pokazati zašto aktualna predsjednica nije dovoljno dobra i zašto bi on bio bolji. Prema tome, morao je ne samo biti uspješan u raspravi, već i značajno motivirati svoje biračko tijelo te one koji nisu glasali u prvom krugu. Svojom autentičnosti sigurno je učvrstio svoje biračko tijelo, ali nisam siguran da je motivirao i oduševio nove birače. Previše je bio fokusiran na protukandidatkinju umjesto na Hrvatsku i njezinu budućnost. Grabar-Kitarović je pak uspjela do kraja ostati fokusirana i zadržati dignitet. Možda je bila manje retorički pamtljiva, ali je suvereno prebrodila sučeljavanje na žalost svih onih koji su očekivali kakav gaf i sačuvala ozbiljne izglede za drugi krug izbora – drži Skoko.

Macan pak smatra da predsjednica nije voljela improvizirati pa je lansirala unaprijed pripremljena pitanja, za razliku od Milanovića koji ih je dvaput odbio postaviti, a u ključnom trenutku kad je netko iz pozadine tražio da se emisija privede kraju i preskoče kratka pitanja Grabar-Kitarović je, kaže Macan, pristala na njih i pokazala stav.

– Ako se gleda po činjenicama i stavovima, tu je bio jači Milanović, no kako je ukupni dojam bitniji od toga, može se reći da je Kolinda Grabar-Kitarović, kao i u prvom krugu, u sučeljavanju dobila vjetar u leđa jer je po prvoj anketi zaostajala za Milanovićem te treba pridobiti što više birača da joj u nedjelju daju glas. Tu joj je na trenutke pomagao Milanović svojom agresivnošću i stalnim spominjanjem HDZ-a u negativnom kontekstu, što joj je na kraju i dalo toliko samopouzdanja da je kraj emisije dočekala sa smiješkom i čak improvizirala. Ako se gleda iz perspektive vlastitih birača, oboje su pazili da ostanu u porukama za njih, bez većih grešaka. Blaga prednost za Kolindu, ukupna je ocjena, zbog Milanovićeve agresivnosti – procjenjuje Macan.

