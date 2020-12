Milanović: Trebamo taktiku za izlazak iz ove situacije koja mentalno iscrpljuje

Predsjedniku države Zoranu Milanoviću preostala su tri dana da do subote, 12. prosinca, putem e-savjetovanja iznese svoje primjedbe na prijedlog Vladine strategije do 2030. godine, o kojoj je jučer raspravljao predsjednikov ekonomski savjet. Predsjednik Milanović odbio je poziv premijera da se uključi u rad radne skupine za izradu strategije te se o njoj odlučio očitovati kao i svi ostali građani, kroz javno savjetovanje koje je otvoreno 12. studenoga, nakon konzultacija s članovima ekonomskog savjeta.

Prema zakonu, Vlada je dužna odgovoriti na sve primjedbe dobivene u predviđenom roku. Predsjednik je jučer kazao da “dokument nije loš, ali je pitanje je li dovoljno dobar”, dok je njegov ekonomski savjetnik Velibor Mačkić kazao da Strategiji nedostaju jasni prioriteti te se čini da je napravljena s primarnom namjerom da se povuku sredstva iz europskih fondova, pri čemu će se država najviše oslanjati na javni sektor. Strategija je trebala koristiti neka naša specifična lokalna znanja te adresirati nejednakosti svih mogućih oblika, rekao je Mačkić nakon prve sjednice ekonomskog savjeta.

– Ovakvo uključivanje u javnu raspravu puno je kvalitetnije nego da sam se uključio kao pojedinac ili poslao nekoga kao što je htio predsjednik Vlade – rekao je Milanović koji je prigovorio premijeru što u preliminarnoj fazi izrade strategije nije uključio opoziciju. Predsjednik je kazao da mu nije namjera napadati ekonomsku politiku Vlade, to nije činio ni dosad, a pogotovo bi to bilo prljavo i nedopustivo u postojećim teškim okolnostima vezanim uz pandemiju zbog koje ćemo imati osjetan gospodarski pad.

– Treba nam taktika za izlazak društva i zajednice iz ove situacije koja nas sve mentalno iscrpljuje – rekao je Milanović uz opasku da se korektno odnosio prema mjerama Plenkovićeve Vlade vezanima uz ekonomiju i javne financije, ali inzistirao je na poštivanju Ustava, što mu je dužnost.

Novinare je zanimalo i predsjednikovo mišljenje o poreznoj politici, posebno kad je riječ o smanjenju PDV i oporezivanju nekretnina, na što je Milanović kazao da je porez na nekretnine golem zalogaj, zbog čega nikome ne bi gurao pod nos što ga nije uveo.

– Ako mu je svrha penaliziranje onih koji imaju, to je nepotpun smisao. Što se tiče PDV-a, Hrvatska je s obzirom na okolnosti, koje su eksterne i egzogene, krenula s relativno visokom stopom PDV-a iz svojih razloga, a onda je ta stopa iz krize u krizu rasla. Sada govoriti o tome hoće li stopa PDV-a biti 24 ili 25 posto nije bitno za konkurentnost. PDV je stabilan i najpredvidljiviji način financiranja države. Ono što je puno bitnije druga su porezna opterećenja, a ona se smanjuju. Rekao bih da je to nastavak ‘štepa’ koji smo mi započeli, no nije reforma – rekao je Milanović.

Reforma bi bila kad bi se provela fiskalna decentralizacija ili uvela samo jedna porezna stopa, čemu ne bih bio sklon jer to nije pravedan i socijalan pristup.

>> Pogledajte i ovaj video: Katarina Peović o razlazu na ljevici