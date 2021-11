Milanović: Sjest ću za stol samo s Plenkovićem. Banožića treba pod hitno maknuti

Predsjednik Zoran Milanović danas boravi u Trogiru povodom obilježavanja Dana Grada Trogira i zaštitnika Grada Svetog Ivana Trogirskog. U izjavi za medije ponovno se osvrnuo na sukob s ministrom obrane Marijom Banožićem oko Hrvatske vojske, kao i na današnje izjave premijera Andreja Plenkovića na temu korištenja vojnih brodova.

- Ljudima se ne isplaćuju dnevnice. Mornarima na brodu. Dakle, to je kriminal, isto kao ono s topovnjačom. Vidjet ćemo kako i pravnim sredstvima spriječiti takva divljačka ponašanja. Ministar koji se ponaša kao da je to njegovo lovačko društvo, naredio je da se ljudima u mojoj pratnji ne isplaćuju dnevnice. To je njegova mala osveta. Taj čovjek pod hitno mora otići. A slučaj topovnjača, za koji je Plenković rekao da neće mornarica propasti. Ja ga pitam hoće li Europska unija propasti zbog slučaja Žalac... Dakle, takav ciničan pristup direktno od strane premijera je zaštita ministra - kazao je Milanović.

Govoreći o prijevozu biskupa vojnim brodom s Hvara u Split, podsjetio je da je Plenković s Hvara.

- A što da ja tako nešto napravim. Kada dođu rafali, evo to će biti prvi zadatak da prelete nad Sinjom - kazao je.

Smatra da je Banožić predmet za OLAF.

- Pravnik sam, bavio sam se i međunarodnim pravom desetak godina. Sjećate se kako je Flash Gordon spriječio sukob s BiH. Tako je i Mario Banožić u maniri Flash Gordona spasio sukob s BiH spriječivši da hrvatska vojska ne prijeđe granicu. Banožića treba maknuti pod hitno. Čista kriminalna zloupotreba hrvatske vojske. Banožić je predmet za OLAF. Ovo je ozbiljna situacija, a Plenković se zeza. Uz posao ide odgovornost - rekao je predsjednik RH.

Upitan za mišljenje o biskupskoj izjavi o cijepljenju i testiranju, rekao je da se slaže.

- Ovo je sumrak pameti. Ne usudim se govoriti o kvaliteti cjepiva, ali nakon godinu i pol shvaćam da su mjere nelogične. Većina da bude talac necijepljenih, zašto? - rekao je, pa se osvrnuo na postavljanje šatora ispred KB Dubrava.

- Šatori u 12 mjesecu. Vojska će to napraviti, ali će upozoriti, ljudi će se vam pocrkati tamo. To nije za gardiste. To je napravljeno samo da se netko može doći slikati se tamo - smatra Milanović. Otkrio je da osim što se cijepio dva puta, prije dva tjedna je dobio i booster dozu.

- Neću reći da podržavam prosvjede, ali mirni su. Logično je da smeta ljudima. Da nisam štićena osoba koju nose pod pazuhom svugdje, i meni bi smetalo - rekao je, ističući da treba ukinuti sve mjere.

- Živi i daj drugome živjeti. Nikakve restrikcije. Sutra ćemo biti na krcatom stadionu u Splitu. To se kao ne događa. Ali ne, političko kalkulantstvo ne dozvoljava to zabraniti jer bi se zamjerio ne znam kome - kaže Milanović.

Osvrćući se na podizanje rejtinga Hrvatskoj, kazao je da je Hrvatska još bolja od toga, ali da je "rejting izgubio težinu nego prije ekonomske krize". Što će biti s Hrvatskom nakon ulaska u eurozonu, dodao je, ovisit će o Europskoj središnjoj banci.

- Osim ako Banožić bude predsjednik - našalio se.

Rekao je i da će doći na obljetnicu pada Vukovara. - Bit će tamo i dosta prijatelja, Fred Matić, Ante Kotromanović - kazao je.

Odgovarajući na pitanja o korištenju vojnih brodova, kazao je i da postoji dosta tih brodova, kao i da će on danas koristiti jedan, ali manji od topovnjače.

- Ja ću preko ići brodom Hrvatske mornarice. Manjim, jer je naprosto nepotrebno da se diže topovnjača - rekao je.

Ponovno je kritizirao jer nisu predviđena nikakva sredstva za oklopna vozila.

- Mi smo se obvezali dati jednu brigadu NATO-u. Američka ponuda je na stolu i iznimno je povoljna. Nema uopće plana. Kriminalni nemar - ocijenio je.