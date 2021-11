Mesić: Ja bih pozvao Sanadera i rekao: 'Ivo', a on bi već rekao: 'Znam, znam što želiš reći, već je smijenjen'

Bivši predsjednik Stjepan Mesić, koji je na Patovčaku odradio dva mandata, kometirao je u RTL Direktu stanje u Hrvatskoj vojsci, o prepiranju na relaciji Milanović-Plenković te o epidemijološkoj situaciji u Hrvatskoj. Otkrio je i je li se cijepio te što misli o situaciji u Bosni i Hercegovini.

- Ja mislim najvećim dijelom da je to pitanje ega i to je i pitanje stila, ali znate ja mislim da treba voditi računa o tome da se mandat ne odvija tjedan dana ili mjesec dana. On traje četiri-pet godina prema tome ne može se cijelo vrijeme biti u nekakvom konfliktnom stanju. Stvar treba ipak nekako završiti. Ja sam isto imao, u moja dva mandata, problema s nekim ministrima - kazao je Mesić pa dodao da nikada nije bilo osobnog vrijeđanja te da se mora držati ustava i zakona.

Na pitanje je li normalno da ministar obrane odlučuje može li predsjednik letjeti helikopterom, kazao je da je u njegovo vrijeme sve to obavljao protokol, a on se nije upuštao tko kome što pisao ili telefonirao.

Osvrnuo se i na izjave da vojarne izgledaju kao Černobil.

- Ja ne bih htio komentirati kako izgleda u vojarnama jer ih ja ne posjećujem, ali budimo objektivni ako su vojarne ispražnjene jer je strategija bila takva da vojarne ne smiju biti u gradovima uz obrazloženje da bi to moglo naštetiti građanima, a ne bi koristilo vojsci. Sada je jedna nova strategija, ja u to ne ulazim, ali ulazim u to ako godinama te kasarne te vojarne nisu korištene. One ne mogu izgledati dobro, a da bi izgledale dobro to je veliki trošak koje se mora uložiti da bi se osposobile kasarne. Do kad će biti ta vojarna potrebna i onda će opet netko doći s novom strategijom da je bolje da vojarne ne budu u gradovima - kaže Mesić.

Upitan je li ovo što rade predsjednik i Banožić politizacija vojske, odgovorio je:

- Liči sigurno ako predsjednik Vlade saziva vojni vrh ili dijelove vojnog vrha, a da se ne konzultira s predsjednikom, da ne da predsjednik svoju suglasnost to je onda nešto drugo. Mi smo imali jako politiziranu vojsku i u mom vremenu, a mi smo onda depolitizirali vojsku.

Komentirajući svoju odluku o umirovljenju generala, istaknuo je da time nije želio dozvoliti politizaciju vojske te da se oni mogu baviti politikom, ali ne dok nose uniformu.

Komunikaciju Zorana Milanovića smatra nedozvoljenom, ali dodaje da niti ministar svome vrhovnome zapovjedniku ne može upućivati poruke da podnese ostavku, da je medicinski slučaj...

- Kada bi se to dogodilo u moje vrijeme znate što bih ja napravio, ja bih pozvao Sanadera i rekao: „Ivo“, a Sanader bi već rekao: "Znam, znam što želiš reći, već je smijenjen."

Dodao je da bi probleme trebali riješiti tako da sjednu za ručak i porazgovaraju jer na taj način se sniziju tenzije, a svatko ostaje pri svojoj političkoj opciji.

I način kominikacije premijera Plenkovića smatra pogrešnim.

- To nije način na koji se stječe autoritet. Autoritet se stječe samo dobrim odlukama, a ne nekim prenemaganjem i glumljenjem nekog autoriteta.

Na pitanje je li ga iznenadilo da je Milanović je s vremenom postao miljenik desnice, Mesić je rekao da Milanoviću očito odgovara da dobiva podršku s desnog spektra.

- To je očito, ali je li to dobro za budućnost to je druga stvar. Ja vidim o čemu se tu najviše raspravlja. Najviše se raspravlja o Bosni i Hercegovini. Onda jedan notorni razbijač BiH Milorad Dodik i onda odmah ima brata blizanca Dragana Ćovića. Opet isto razbijač BiH. Čović je ovdje prihvaćen na najvišem vrhu Hrvatske vlasti, a isto to je s Miloradom Dodikom u Beogradu, a u Bosni će se stvari početi razvijati onda kada se ne bude Zagreb miješao u poslove BiH i kad se Beograd ne bude miješao u poslove BiH. Onda će se BiH moći izorganizirati, a Hrvati uvijek misle da imaju jedno zaleđe i da ne moraju surađivati s ostala dva naroda - smatra Mesić.

Rekao je i da se cijepio dva puta, a komentirajući slabu procijepljenost u Hrvatskoj rekao je:

- U mnogim problemima ljudi se dijele na obaviještene i ne obaviještene. Meni se čini da su oni koji su danas protiv cijepljena oni koji su ne obavješteni jer ipak moramo znati u povijesti kada su izumljena cjepiva mnoge su bolesti nestale s kugle zemaljske.

Dodao je da je stožer možda mogao bolje upravljati krizom.

- Pitanje je kako je ta edukacija išla. Meni se čini da je to u početku bilo prihvaćeno s manje opasnosti jer nije izgledalo da će to postati svjetski problem tako da svi su mislili da je to jedna prolazan bolest koja će se s lakoćom riješiti. Nema lijeka protiv covida-19, ali postoji cjepivo koje omogućava organizmu da se brani. U tom smislu trebalo je ići u nekakvu kampanju u škole i slično.