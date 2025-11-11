Naši Portali
VELEREDOM PETRA KREŠIMIRA IV.

Milanović posmrtno odlikovao generala Antu Rosu: 'Pamtimo ga kao velikog hrvatskog ratnika'

11.11.2025.
u 12:56

Podsjetio je kako je „general Roso bio među ljudima koji su stvarali Hrvatsku vojsku, osobno obilazili Hrvatsku i pronalazili buduće borce, pripadnike specijalne postrojbe Zrinski“

Predsjednik Zoran Milanović posmrtno je Veleredom Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom odlikovao generala zbora Antu Rosu, izvijestili su utorak iz Ureda predsjednika. General zbora Ante Roso posmrtno je odlikovan za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Odlikovanje je na svečanosti u Uredu predsjednika Republike preuzela supruga Christine Roso. U ime obitelji pokojnog generala Ante Rose, na posmrtno dodijeljenom odlikovanju zahvalio je njegov suborac, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Žoni Maksan.

„Ispunjavam dug časti prema generalu Rosi i dodjeljujem mu visoko hrvatsko odličje. Da nije bilo ljudi kao što je general Roso, stvari bi moguće izgledale drukčije. Hrvatsku je najprije trebalo obraniti, a onda osloboditi i u svemu tome general Roso je dao ogroman doprinos svojim radom na stvaranju Hrvatske vojske, a onda i vođenjem Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Na žalost, otišao je prerano i ovo odlikovanje je simboličan način da ga ne zaboravimo, a nećemo ga zaboraviti, i da ga pamtimo kao velikog hrvatskog ratnika“, rekao je predsjednik Milanović.

Podsjetio je kako je „general Roso bio među ljudima koji su stvarali Hrvatsku vojsku, osobno obilazili Hrvatsku i pronalazili buduće borce, pripadnike specijalne postrojbe Zrinski“.

„Ako je Hrvatska vojska na kraju Domovinskog rata bila velika rijeka, s puno pritoka, koja je preplavila neprijatelja, onda je general Roso svakako bio voda s izvora“, dodao je predsjednik Milanović koji je generala Rosu odlikovao na prijedlog prijatelja, zapovjednika, suboraca i generala iz Domovinskog rata.
Komentara 1

KA
kalimera
13:18 11.11.2025.

Bravo za predsjednika koji je istinski domoljub za razliku od komunista i titoista lignje i dikobraza, najgorih predsjednika u povijesti Hrvata.

