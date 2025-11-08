Skromna ideja za deblokadu procesa imenovanja novih veleposlanika RH: Najprije jedno razrješenje, pa onda sva ta imenovanja...

Nedavno mi je jedan bivši Plenkovićev ministar prišao na ulici, rekao da je upravo pročitao moju knjigu "Neprijatelji iz čista mira" i dodao kako žali što nije ranije znao neke stvari, opisane u toj paralelnoj biografiji Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Ponukan valjda onim dijelom knjige u kojemu jedan od sugovornika secira Plenkovićev stil mikromenadžiranja svega, od strateških odluka do najsitnijih nebitnih detalja, taj bivši ministar opisao je kako je imao u jednom blokiću popis stvari oko kojih, prije nego što išta učini, najprije treba pitati premijera za dozvolu i uputstva. "Praktički sam ga morao pitati mogu li ići na WC", rekao je i dodao: "I tako svi ministri. Ne može se ništa bez Plenkovića." I nije to jedini bivši član neke od Plenkovićevih triju Vlada koji je nakon čitanja knjige podijelio sa mnom, u vrlo neslužbenim razgovorima, dojam o tome da se Plenković prema čitavoj državnoj upravi, a pogotovo prema ministarstvu iz kojeg su i on i Zoran Milanović potekli, često odnosi kao gospodar života i smrti. Znajući sve to, zaista je apsurdno čuti kad premijer Andrej Plenković ovoga tjedna tvrdi da praktički nema ništa s predloženim popisom kandidata za veleposlanike, koje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo Uredu predsjednika u procesu usuglašavanja imena novih šefova diplomatskih predstavništava Hrvatske u svijetu.
O blokadi procesa imenovanja veleposlanika Plenković je govorio na press-konferenciji u utorak, koja je trebala biti posvećena slanju kratke i jasne poruke, ali koja se pretvorila u 65-minutno premijerovo obraćanje od kojeg je 50 minuta bilo bespotrebno, suvišno i kontraproduktivno
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Pomutnja u Moskvi zbog Vučića, opet mu stigla poruka: 'Čini se kao da Srbija ima dva predsjednika...'
Pušio je kutiju cigareta dnevno, pio rakiju i zabijao kao blesav: 'Bez toga ne mogu igrati dobro'
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Boban održao sastanak s Kovačevićem, poznata je sudbina Dinamovog trenera nakon teškog debakla
Želite prijaviti greške?
Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška
Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor
Još iz kategorije
Orbán, ili kako istovremeno voljeti i eksploatirati Hrvatsku
"Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo", narativ je koji plasira mađarska vlast
Digitalnim juanom Kinezi plaćaju dvije godine, SAD ima stablecoin, a digitalni euro – kasni
Vrijeme radi protiv svih u EU jer postoji realna mogućnost da će Amerika i Kina preuzeti tržište digitalnih valuta prije nego što se Europa dogovori
Hegemonija i globalizam idu ruku pod ruku, uvjerio se u to i Trump na susretu s Xijem
Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta
Sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi!
Ali stvar je smiješna, ako bolje promislite. Cijeli život slušate onu rečenicu iz drame 'Hrvatski Faust', koju je autor Slobodan Šnajder posudio od svoje bake, a pogrešno je pripisana Miroslavu Krleži: Sačuvaj me, Bože, srpskog junaštva i hrvatske kulture. A sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Nedostaje još jedna kockica u tom tragičnom mozaiku, a to je pravda koja mora pronaći put do onih koji su pomislili da su ubili i njega i njegovu ideju
Roboti uče kako se 'razmnožavati', uskoro će nas početi i tračati
Kako su objasnili programeri, botovi prelaze na GGWave, način prijenosa podataka putem zvučnih valova umjesto izgovorenih riječi. Starkov i Pidkuiko razvili su ga kako bi omogućili prijenos podataka temeljen na zvuku između nepovezanih uređaja.
'A šta će svit reć' o hrvatskom dobru
U percepciji javnosti teme prostornog planiranja odjekuju gotovo isključivo negativnim konotacijama – korupcijom, manipulacijom, nestručnim planiranjem
Zbogom ideologiji! Rusi i Kinezi ne slave trijumf ljevice u New Yorku
Danas između SAD-a i Kine (ili Rusije) postoji prije svega sukob oko nacionalnih interesa, a ne ideologije
Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu
Zašto je Thompson prije izbora Možemo, a poslije izbora Nemožemo, pitanje je sad. Retoričko pitanje, zato nema upitnika. Očito se nakon pobjede na izborima treba oprati pred vlastitim biračima