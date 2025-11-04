Reakcije na upad huligana u srpsko kulturno društvo: Krajnja desnica srlja u ludilo, ljevica gubi tlo pod nogama

Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljeni su danas u podne u Francuskoj alijansi u Marmontovoj ulici, gdje je otvorena izložba “In Magica Mundi” autora Budimira Dimitrijevića. Time je program nastavljen unatoč incidentu koji se dogodio dan ranije, kada je pedesetak osoba spriječilo održavanje folklorno-dramske večeri u prostorijama Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je trebala biti održana svečanost početka manifestacije. Okupljeni sudionici i publika morali su napustiti prostor pod pritiskom skupine od 50-ak mlađih ljudi odjevenih u crno, što je izazvalo šok i ogorčenje među organizatorima i promptnu reakciju i osudu iz brojnih političkih krugova, uključujući i premijera Andreja Plenkovića.

– Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice. To govorim jasno uime cijele Vlade i zbog činjenice da je ovakvo ponašanje u potpunosti neprihvatljivo s demokratskim načelima, tradicijom i vladavini prava. Ovakav čin, koji se jučer dogodio, nema nikakve veze niti sa zaštitom digniteta Domovinskog rata, niti s osjećajima branitelja. Mi kao društvo cijenimo Domovinski rat kao temelj suvremene države, cijenimo žrtvu hrvatskih branitelja koji su dali za hrvatsku slobodu. Međutim, u Hrvatskoj sve nacionalne manjine imaju svoja prava i trebaju biti poštovane – rekao je u svom izvanrednom obraćanju javnosti premijer Andrej Plenković koji je otkrio da je jedna osoba uhićena. Reagirao je i predsjednik Zoran Milanović koji je čin nazvao jadnim i mizernim te pozvao da se počinitelji kazne.

Na otvaranju izložbe, uz predsjednika Prosvjete Nikolu Vukobratovića, predstavnika brojnih kulturnih udruga Srba iz Zagreba sudjelovao je i saborski zastupnik Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a. On je istaknuo da je odmah nakon incidenta razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i još nekim ministrima, te izrazio zadovoljstvo što je premijer odmah reagirao. Pupovac je naglasio važnost zaštite kulturne autonomije i sigurnosti svih građana:

– Ovakva manifestacija mržnje prema kulturi i etničkim razlikama mora nas ozbiljno zabrinuti i zahtijeva političku i društvenu angažiranost. Očekujemo da će Vlada i Sabor poduzeti konkretne korake kako bi se spriječila normalizacija govora mržnje i nasilnog ponašanja prema ljudima koji to ničim nisu zaslužili. Posebno se ovo odnosi na Split, grad koji je kroz svoju povijest nosio barjak slobode. Siguran sam da će Split imati snage zaštititi taj barjak i suprotstaviti se pokušajima da se ušutkaju oni koji su najslabiji, a to su pripadnici manjine – poručio je Pupovac.

Predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović kazao je da je žalosno što je program koji je trebao biti primjer dijaloga i kulturne razmjene dobio pozornost zbog nasilja i prekida. – Druženje zajednice su na izrazito organiziran način izrazito nasilno prekinuli. Najpotresnije na tim snimkama je što se vidi da su ljudi treće životne dobi i mala djeca zapravo pregovarali o svojoj sigurnosti da bi mogli napustiti prostoriju koje je u vlasništvu grada Splita. I da je to prošlo u tom trenutku bez veće intervencije. Među sudionicima bile su i osobe hrvatske nacionalnosti. Ni na koji način događaj nije trebao biti provokativan – naglasio je Vukobratović.

O incidentu je govorio i Ilija Borković, dopredsjednik splitskog ogranka Prosvjete, koji je bio na licu mjesta. – Rekli su nam da tu neće biti nikakvog događaja i da oni to zabranjuju. Naše starije članice zbora, prosječno 70 godina stare, polako su u svečanim haljinama napuštale prostor. Mladići su potom pljeskali i skandirali “Za dom spremni” i “Hrvatska”. To su doživjeli kao pobjedu. Osobno sam duboko tužan i frustriran – kazao je Borković, dodajući kako je među njima bilo i nekoliko starijih muškaraca koji su organizirali grupu.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta osudio je incident i poručio da Split mora ostati grad bez podjela i diskriminacije te dodao kako u mjesecu sjećanja na Škabrnju i Vukovar ne smije biti nikakvih podjela u društvu. – Ipak, ne zaboravimo da je naše društvo je podijeljeno još od Drugog svjetskog rata, ali to ne znači da se podjele ne mogu prevladati – govori hrvatski povjesničar Ante Nazor.

– Nedopustivi su napadi na događaje koji se legalno provode, a država je dužna da to bude sigurno. Svaka zabrana je kontraproduktivna, kao što je svaka prijetnja za osudu i kaznu. Počinitelje treba kazniti. Smetaju me momci koji dižu desnicu u zrak. Taj fašistički pozdrav koji je donio puno zla, kao i komunistički simboli, to nema veze s Hrvatskom, to ne može biti hrvatsko. No, ovakvu histeriju nije trebalo ni izazivati, a uvjeren sam da s jedne strane spektra nisu tražili zabrane Thompsonovog koncerta i dizali paniku zbog jednog koncerta, kako danas ne bismo imali seriju ovakvih događaja. Dobili smo akciju na reakciju, a u tome su sudjelovali i pojedini mediji i političari svojim preuveličavanjem i histerijom oko Thompsona. Hrvatska će, vjerujem, i u budućnosti organizirati dane srpske kulture i slične priredbe, a Hrvati sigurno neće ostati uskraćeni za neke važne činjenice iz programa koji pogleda 30-ak ljudi – smatra Nazor.

– Nasilje je neprihvatljivo i samo daje streljivo neprijateljima Hrvatske da nas ocrnjuju po svijetu – tvrdi politički analitičar Mate Mijić.

– Promjena političke klime u smjeru da je tradicionalno, kršćansko i domoljubno opet “in”, pogotovo među mlađim generacijama, dovela do dvije stvari. S jedne strane, ljevica je osjetila da gubi tlo pod nogama te stoga mora sve to predstaviti kao opasnost i egzistencijalnu prijetnju za pristojno društvo, dok s druge strane rubne pojave na desnici vjeruju da je napokon došlo njihovih pet minuta. Oni jedni druge hrane i dižu si vidljivost. Ljevica promišljeno “pumpa” objektivno sitne i nebitne provokativne akcije manjih desnih igrača ili individualne prijestupe Thompsonovih fanova na koncertima ne bi li tako inkriminirala Plenkovića i njegovu vladu. Svjesno od muhe prave slona kako bi vladajuće okrivili za to što je slon razbio poneko staklo. Ako je nešto doista prijetnja za društvo i državu, onda se od toga ne pravi spektakl za skupljanje političkih bodova.