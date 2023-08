Milanović: Plenkoviću je bilo u interesu zadržati kontrolu koju je imao dok me nije bilo

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ove je srijede sudjelovao na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu.

Podsjetimo, Milanović je prošlog petka bio u Vrbovcu na manifestaciji ''Kaj su jeli naši stari'', čiji je ujedno i pokrovitelj. Nakon same promocije ove srijede, Milanović se obratio javnosti. Na početku je govorio o imenovanju ravnatelja VSOA-e te veleposlanika.

- Plenković pokazuje na jednom izoliranom primjeru da ništa bez razgovora nema. Kao imenovanja vojnog ešalona. Svi kandidati koje su gurali nasilnički su otpali, a na kraju smo se dogovorili oko nečega što je moglo biti riješeno davno. Rođeni su valjda bez fair playa - pričaju besramne stvari. Ja sam čekao tri godine. Služba ne funkcionira nikako, Plenkoviću je bilo interesu da on zadrži ono kontrole što je imao nad pojedincima zbog toga što me nije bilo u politici, a kako on gleda na to kao političko zapikavanje, ja nisam sudjelovao u imenovanju nijedne od tih osoba ranije. I da jesam, ne vršim pritisak na njih - poručio je na početku.

- Njemu je ugodnija situacija da su to isti ljudi, da neki preminu ili odu u mirovinu, i da na njegovo mjesto dođu ljudi bliski HDZ-u, a ja sam pozvao da mijenjamo sustav - dodao je.

Osvrnuo se i na imenovanja veleposlanika.

- Ja sam imao ideju o dvoje troje kandidata, a oni su bili na pokvarenjački način eliminirani. To su pustili u medije, a onda se ne može doći drugoj državi s tim imenima, tako se ponaša kad netko ne zna fair play - dodao je. Kazao je i kako u službi nema 40-godišnjaka, već su svi stariji.

- To je u interesu službe, ali toga nema. Par HDZ-ovaca koji su u međuvremenu parkirani, ali ostalo su sve moji kolege. Ja sam došao u službu na prijelazu 93-e. Pročitajte odluku Vlade, skrojena je filigramski i jasno ukazuje da je to stvar dogovora na nižoj razini. Sjedneš, dođeš s nekim idejama, ali ne dođeš kao šerif. On je donesen u suglasnosti s Josipovićem 2012. upravo zato da se predsjednika ne bi dovodilo u situaciju da neće o tome razgovarati. To mora biti neki koncenzus. I što su na kraju učinili po pitanju usuglašavanja visokih vojnih dužnosnika? Ne možeš dio stavljati u ladicu, a govoriti da to stoji kod mene - dodao je.

Ponovio je kako je Plenkoviću u interesu da na mjestima budu imenovani ''ljudi koji su tamo od seljačke bune''.

- To je srozavanje razine, to je kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira. Tako i on degradila službu. Ja ne znam tko vodi ambasadu u Londonu. Pokas je otišao i normalno da nećemo imenovati veleposlanika, nego ćemo poslati tamo nekoga da to vodi. Ne dao Bog da tamo dođe neki moj suradnik koji ima uvid u situaciju. Plenković je izrekao dvije prljave neistine i to je to - zaključio je Milanović.

Milanović se osvrnuo i na izjave Mirele Holy koja ga je nazvala ''licemjerom'' jer smatra da je on u vrijeme svog premijerskog mandata drugačije reagirao oko imenovanja veleposlanika.

- Ona nije normalna, kakve su to gluposti. A gospođi Borić je aktivistička uloga ispred službe. Precijenjena je to služba, nije to neurokirurgija, ali je poanta da to nisu ljudi koji su pretjerano aktivistički raspoloženi. Ivo Goldstein je granični slučaj, ali je u Parizu pokazao da su mu na prvom mjestu hrvatski interesi.

Ponovno se osvrnuo na navijače BBB-a koji su pritvoreni u Grčkoj nakon nereda u kojima je poginuo 29-godišnji Michalis Katsouris.

Pazim što govorim, prvih pet dana zarobljeništva tih stotinu huligana. Prvo će ih štititi, a onda će ih Plenković zaboraviti kao što je one u haškom zatvoru. Ti ljudi su tamo zarobljeni, imali su pet dana da odvoje žito od kukolja. To očito nisu namjeravali i strpali su ih u pritvor na šest mjeseci. Plenković ima nisko mišljenje o grčkom pravosuđu koje toliko hvali, a naše je već uništio. Kakvo je to pravosuđe ako moje riječi mogu utjecati na status pritvorenika? One bi se trebale odbijati od zida ako je to tako. Ničim nisam prozvao Plenkovića i njegovog ministra, dvorsku ludu koja priča potpuno nekonzistentno, ali ja vam govorim da se u modernoj zemlji tako ne postupa - poručio je.

Dodao je kako su to huligani, ali ako nisu prekršili najdublja pravila ljudskosti, onda ih treba tretirati kao ''naše''.

- Ja to odobravam, ja sam više puta rekao da su to huligani, ali da to nije bitno trenutno. Kako to da su baš išli u Grčku? Jer je ona plodno tlo za takvo divljaštvo, donijeli su divljačke zakone prema kojima možete te ljude zarobiti. Ne možeš 100 ljudi strpati u čuzu i gledati pola godine poruke. Ne može to biti osnova za držanje u pritvoru. Govoriti o neovisnosti pravosuđa, a ne shvaćati dokud ona seže je davati ogromnu vlastu ljudima koje nitko ne provjerava. Ne diraj brate, oni znaju dobro. To je ogromno oružje. Nije nama SAD uzor, tamo tužitelji permanentno provode kampanju za sebe. Provode hajku da bi se sutra kandidirali. Je li to demokratski uzor? Bože sačuvaj - poručio je Milanović.

Osvrnuo se i na BRICS, organizaciju koja je nedavno održala summit u Johannesburgu.

- Oni nisu okupljeni zajedničkim vrijednostima i ljubavima demokraciji. Tu treba gledati budućnost jer iz svega toga proizlazi vrijednost novca. EU je sila drugog reda, nismo velesila jer nismo u stanju svoju volju nametnuti silom. To je ta skala odnosa, to vide svi. Onaj tko se pravi da ne vidi, a radi državnički posao, je idiot. Euro isto nije apsolut, moramo biti svjesni da smo se podrekli svake vrste suverenosti i argumenti da nismo ni dosada koristili monetarnu vlast je glup. Njega čuvaš u džepu za izvanredno stanje, ali sad nemamo. Međutim, mi ne znamo što će se dogoditi. Oni koji nam se danas prodaju kao veliki prijatelji su prije 30 godina samo odmagali. Ja sam kredit dizao 2008. kada je došlo do financijske krize, a kredit na euro je bio u 6%. Naravno, HDZ-ovci su dizali po 3%, ali sam ja morao odgovarati za to koliki je moj bio. Sada je novac još jeftiniji nego tada što znači da treba razmišljati o stabilnosti sustava - zaključio je.

