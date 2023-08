Plenković o imenovanju veleposlanika: Milanović se nakon tri godine sjetio te teme

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na Bledu na 18. Strateškom forumu, gdje je dao izjavu za medije. Na početku je govorio o sastanku sa slovenskim premijerom Robertom Golobom.

– Razmotrili smo situaciju nakon poplava koje su pogodile Sloveniju, izrazio sam spremnost Hrvatske da dâ potporu za oporavak Slovenije. Idućeg tjedna inženjerija Hrvatske vojske izgradit će i jedan lansirni most, tako Hrvatska pomaže Sloveniji nakon poplava. Razgovarali smo i o gospodarskoj suradnji, energetskoj, turističkoj... – rekao je Plenković te je komentirao panele na kojima je sudjelovao:

– Glavni panel danas je bio posvećen procesu proširenja. Hrvatska je spremna pomoći zemljama u tom procesu, ključno je predstojeće izvješće Europske komisije. Mi želimo prije svega dati potporu BiH – kazao je.

Upitan je o inicijativi predsjednika Zorana Milanovića da se ponovno pokrene pitanje imenovanja veleposlanika.

– Diplomatska mreža je popunjena, imamo tri ili četiri mjesta gdje su ljudi preminuli ili napustili sustav, sve ostalo funkcionira... Prošlo je tri godine otkad je na prijedlog Ministarstva upućen potencijalni popis kandidata za mjesta veleposlanika, mi odgovor na taj popis nikad nismo dobili. Nikakvi razgovori nisu krenuli. Nismo uopće razgovarali o tome. Valjda se nakon tri godine sjetio te teme. Ne očekujem ništa s obzirom na to da smo slušali one prijedloge za fifty-fifty. Mi smo ostvarili sve što nam je bilo bitno i radimo ono što je naša vanjska politika, a koja je predsjednikova, to ne znam... – rekao je Plenković.

Novinari su ga pitali i o Vladinu paketu pomoći koji istječe 30. rujna.

– Toliko toga se netočnoga spekulira kroz medije, ja ne gledam više ništa, niti čitam. Kao što smo dosad učinili, imali smo pet paketa pomoći, svi su bili snažni. Hrvati energetsku krizu nisu ni osjetili. Više je to pitanje onima koji su usprkos tome dizali cijene i umjetno generirali inflaciju do koje nije ni trebalo doći – rekao je premijer.

