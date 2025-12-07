Svaki drugi ginekolog i otprilike svaka peta medicinska sestra u hrvatskim bolnicama pozivaju se na priziv savjesti kada je riječ o prekidu trudnoće na zahtjev pacijentice. Službeni su to podaci Ministarstva zdravstva koje je pisanim putem od ministrice Irene Hrstić zatražila GLAS-ova saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš, koji govore kako je ukupno 197 specijalista ginekologije i opstetricije izrazilo priziv savjesti, dok njih 167 sudjeluje u postupku prekida trudnoće na zahtjev pacijentice. Znači to da je 54 posto ginekologa i opstetričara u bolnicama na prizivu savjesti, a nešto je manji postotak koji se odnosi na medicinske sestre, tehničare i primalje. Priziv savjesti ih ima 220, a 1016 sudjeluje u postupcima pa je riječ o približno 18 posto navedenog osoblja. Među anesteziolozima, 52 liječnika odbijaju sudjelovati u postupku prekida trudnoće, a 355 nema priziv savjesti, što je oko 13 posto specijalista anesteziologije.
Svaki drugi ginekolog u bolnici s prizivom savjesti
Priziv savjesti ih ima 220, a 1016 sudjeluje u postupcima pa je riječ o približno 18 posto navedenog osoblja. Među anesteziolozima, 52 liječnika odbijaju sudjelovati u postupku prekida trudnoće, a 355 nema priziv savjesti, što je oko 13 posto specijalista anesteziologije
Komentara 17
Pametni, mudri i dobri ljudi i profesionalci u svome poslu.
Cijena abortusa u Splošnoj bolnici Brežice je oko 300 eura i nitko vas ne maltretira i nadomak je Zagrebu
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
A zašto nitko ne piše o ulaganju u savjetovanje o kontracepciji? Od 14 godine na vise djeca bi trebala imati odgoj o odgovornom spolnom ponašanju. Ili zašto se ne piše o skrbi te neželjene djece. Koliko parova želi djecu aa ne mogu ih dobiti prirodnim putem?!