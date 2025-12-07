Svaki drugi ginekolog u bolnici s prizivom savjesti

Svaki drugi ginekolog i otprilike svaka peta medicinska sestra u hrvatskim bolnicama pozivaju se na priziv savjesti kada je riječ o prekidu trudnoće na zahtjev pacijentice. Službeni su to podaci Ministarstva zdravstva koje je pisanim putem od ministrice Irene Hrstić zatražila GLAS-ova saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš, koji govore kako je ukupno 197 specijalista ginekologije i opstetricije izrazilo priziv savjesti, dok njih 167 sudjeluje u postupku prekida trudnoće na zahtjev pacijentice. Znači to da je 54 posto ginekologa i opstetričara u bolnicama na prizivu savjesti, a nešto je manji postotak koji se odnosi na medicinske sestre, tehničare i primalje. Priziv savjesti ih ima 220, a 1016 sudjeluje u postupcima pa je riječ o približno 18 posto navedenog osoblja. Među anesteziolozima, 52 liječnika odbijaju sudjelovati u postupku prekida trudnoće, a 355 nema priziv savjesti, što je oko 13 posto specijalista anesteziologije.