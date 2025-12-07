Ogradili se od incidenta: Osoba koja je gazila ruže nije član našeg bratstva

Kao što smo ranije javili, u subotu je na Trgu bana Jelačića snimljen muškarac kako gazi ruže koje je postavila umjetnica Arijana Lekić Fridrih u sklopu 'Tihe mise', a koje su simbolizirale 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. To je učinio namjerno, nakon što je izašao iz grupe molitelja, te se nakon toga vratio među ostale koji su kao i svake subotu u mjesecu, molili na Trgu. Sada se na Facebooku oglasilo i bratstvo 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina', koje organizira okupljanje. Od ovog slučaja su se ogradili. 'Povodom jučerašnjeg incidenta vezanog uz gaženje ruža nakon performansa gospođe Fridrih, želimo jasno i nedvosmisleno iznijeti nekoliko činjenica. Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" već tri godine dosljedno i javno naglašava u svakom pozivu na molitvu da se ograđuje od svakog pojedinca koji narušava javni red i mir, bez obzira na okolnosti ili motive. Naš rad uvijek je bio i ostaje utemeljen na molitvi, mirnom svjedočenju i poštivanju svih građana, bez obzira na njihove stavove', napisali su i dodali kako muškarac koji je gazio ruže nije član njihovog bratstva, te da ga dosad nisu viđali na javnim molitvama.
'Incident se dogodio nakon završetka javne molitve, u trenutku kada naši članovi više nisu aktivno sudjelovali u događanju, a snimka je očito nastala tako da je netko ciljano usmjerio kameru prema dotičnoj osobi; ne znamo motive takvog postupka, ali možemo potvrditi da prikazano ponašanje nije povezano s nama niti ga možemo preuzeti na sebe.', pišu. Uz to su i osudili ovaj čin. 'Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" osuđuje svako iživljavanje, provokaciju ili omalovažavanje prema bilo kojem sudioniku javnih okupljanja - bilo da je riječ o prosvjednicima, umjetnicima ili promatračima. Iako se u nizu pitanja ne slažemo s organizatorima jučerašnjeg performansa, čvrsto stojimo pri stavu da se dostojanstvo drugih nikada ne smije gaziti, bilo riječju ili djelom', napisali su i zamolili da ih se s ovim događajem više ne povezuje.
Svako normalan suosjeća sa ženama žrtvama nasilja. Ali kada se to zlopuotrebljava za neke ideološke lijeve perfomanse da bi se optuživali svi. Onda su oni koji to rade puno gori od ovoga tipa.